El Vaticano lanza un espectáculo multimedia que revive la creación del Juicio Final

El Vaticano anunció hoy el lanzamiento de un espectáculo multimedia en el que el espectador podrá revivir la creación de los frescos con los que Miguel Ángel decoró la imponente Capilla Sixtina, así como adentrarse en sus secretos y maravillas.

El espectáculo, realizado por la empresa Artainment con la asesoría de los Museos Vaticanos, se titulará "Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel" y se estrenará el 15 de marzo de 2018 en el Auditorio Conciliazione de la capital italiana.

El espectáculo fue presentado hoy por el prefecto de la Secretaría vaticana para la Comunicación, Dario Viganò; por la directora de los Museos, Barbara Jatta, y por su creador, el productor de cine italiano Marco Balich.

Aseguran en un comunicado que se trata del "primer ejemplo de un formato innovador" que conjuga el espectáculo y la narración en vivo con efectos especiales y "sofisticados instrumentos tecnológicos" y elementos multimedia.

Contará además con la colaboración del músico británico Sting, que ha sido el encargado de componer la banda sonora original.

Durante la hora que dura el espectáculo, el público se situará en el centro de la escena para recorrer y desvelar los detalles de la Capilla Sixtina, uno de los lugares más simbólicos del mundo desde el punto de vista artístico y religioso, dado que desde el siglo XVI allí se celebra el cónclave del que sale elegido el Papa.

En el audiovisual se recordará el nacimiento de esta impresionante e icónica obra, ordenada construir por el papa Sixto IV, a finales del siglo XV y enriquecida por los frescos con que la decoró Miguel Ángel por encargo de Julio II, en un proceso que duró entre 1508 y 1512.

De este modo, el espectador podrá estudiar todos los frescos y detalles de la obra hasta llegar a su parte culminante el "Juicio Final", que, como prometen sus creadores, "cobrará vida alrededor de los espectadores".