Vefair, moda vegana y "con valores" que llega para desmontar estereotipos

El veganismo "no es solo una moda" pero es el eje central de la moda por la que apuesta la empresa emprendedora valenciana Vefair, que se decanta por una ropa "con valores" producida de forma ética, y que ha llegado para desmontar el mito de que "los veganos tienen que vestir como hippies".

Así lo relata en una entrevista con EFE la fundadora de la empresa, Sagrario Domínguez, una joven empresaria vegana que decidió crear esta tienda de ropa por internet "con conciencia", ante la dificultad que le suponía encontrar ropa con garantías de producción ética "de estilo casual o incluso de oficina".

Esa necesidad hizo nacer Vefair, una tienda virtual de ropa vegana que surgió en el marco del programa Lanzadera de aceleradora de empresas emergentes y que traslada los preceptos del veganismo de la alimentación a la moda y no utiliza productos que proceden de la explotación animal como el cuero, la piel o la lana.

En lugar de eso, desde Vefair emplean productos sustitutivos: del mismo modo que el seitán sustituye a la carne en la cocina vegana, materiales sintéticos sustituyen a la lana en los chalecos de invierno que vende la marca "sin que se note la diferencia", todo ello siguiendo la promesa de una cadena de producción ética.

Desde septiembre, cuando inauguró su página web, la empresa emprendedora comercializa ropa de hombre y de mujer, zapatos y complementos, tanto de diseño propio como comprados a otros productores o incluso producidos para ser vendidos exclusivamente bajo la marca Vefair.

"Somos una empresa multimarca: vendemos productos Vefair y de otras marcas", explica Domínguez, que destaca su intención de llegar "tanto al público vegano como al no vegano pero con conciencia ética".

De momento, reconoce la empresaria, el "producto estrella" son las camisetas y sudaderas diseñadas por ella con lemas como "go vegan" (hazte vegano) o "respect and love" (respeto y amor), que, asegura "se pueden llevar con todo porque son de colores neutros y no llaman mucho la atención".

Domínguez habla de "nicho de mercado" cuando se refiere a los veganos en el sector de la moda, un ámbito poco explotado, afirma, puesto que, a su juicio, el auge del veganismo en España "va muy lento" en comparación con otros países como Reino Unido o Alemania, donde se trata de un estilo de vida ampliamente aceptado.