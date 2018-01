La familia Versace desautoriza la serie "The Assassination of Gianni Versace"

La familia Versace emitió hoy un comunicado desautorizando la serie "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story", que se estrena el próximo 17 de enero y en la que intérpretes como Édgar Ramírez, Penélope Cruz y Ricky Martin recrean el asesinato del famoso modista Gianni Versace.

"La familia Versace ni ha autorizado ni ha tenido implicación de algún tipo en la inminente serie sobre la muerte del señor Gianni Versace", señaló la nota remitida a los medios estadounidenses.

La familia argumentó que no autorizaron el libro "Vulgar Favors" de Maureen Orth, en el que está parcialmente basada la serie, ni participaron en el guion de la misma, por lo que indicaron que esta producción para la pequeña pantalla "sólo debería considerarse como una obra de ficción".

"The Assassination of Gianni Versace", que emitirá la cadena FX, es la segunda entrega del aclamado productor y guionista Ryan Murphy bajo el paraguas de temporadas monotemáticas de "American Crime Story", después de que la primera, "The People v. O.J. Simpson", cosechara encendidos aplausos por parte de crítica y público.

El venezolano Édgar Ramírez interpreta a Gianni Versace, mientras que la española Penélope Cruz se hace cargo de su hermana Donatella Versace.

"Ha sido maravilloso interpretarlo. Gianni cambió la cultura. Nuestra sociedad actual fue, en parte, creada por él con su mezcla de moda, sexualidad y glamour", dijo Ramírez en una reciente entrevista con Efe.

Además, el puertorriqueño Ricky Martin da vida a Antonio D'Amico, pareja de Versace.