Warner Bros. tantea a Kristen Wiig para ser la villana de "Wonder Woman 2"

El estudio Warner Bros. está negociando con la actriz estadounidense Kristen Wiig para que se enfrente a Gal Gadot como la villana de "Wonder Woman 2", informó hoy el medio especializado Deadline.

Con el regreso garantizado de Gadot como protagonista y de Patty Jenkins como directora, Wiig interpretaría a la malvada Cheetah en una secuela cuya acción se desarrolla en los años 80 con la Guerra Fría cerca de terminar.

Wiig alcanzó la fama como una de las actrices del popular y longevo programa de comedia "Saturday Night Live", y posteriormente ha aparecido en películas como "Bridesmaids" (2011) o "Ghostbusters" (2016).

Por "Bridesmaids" recibió además la nominación al Óscar al mejor guion original junto a Annie Mumolo.

"Wonder Woman", que se estrenó el año pasado, recaudó en todo el mundo 821,8 millones de dólares y se convirtió en todo un hito dentro del cine de superhéroes al contar con una mujer como protagonista.

Las películas sobre Wonder Woman forman parte del universo cinematográfico que Warner Bros. está desarrollando sobre las historias de DC Comics.

Hasta ahora se han estrenado dentro de este macroproyecto cinematográfico las películas "Man of Steel" (2013), "Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)", "Suicide Squad" (2016), "Wonder Woman" (2017) y "Justice League" (2017), mientras que para finales de este año está previsto el lanzamiento de "Aquaman" con Jason Momoa como protagonista.