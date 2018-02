Jack White, Prophets Of Rage, NERD y The Roots se suman al festival Cruïlla

Jack White, Prophets of Rage, N.E.R.D, Kygo, Justice, The Roots, Orbital, Gilberto Gil y Els Catarres son algunas de las bandas que se han sumado hoy al cartel del festival Cruïlla, que se celebrará del 12 al 14 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona, según ha informado su director, Jordi Herreruela.

Estos músicos se suman a los seis artistas que ya se conocían: David Byrne, Damian "Jr. Gong" Marley, Izal, Bomba Estéreo, Bugzy Malone y Joana Serrat.

Acompañarán en la parte alta del cartel al ex Talking Heads David Byrne, el dúo de electrónica Justice, los padrinos del hip hop The Roots, la nueva estrella de la electrónica Kygo, el proyecto de Pharrell Williams N.E.R.D, la súper banda Prophets of Rage, formada por miembros de Rage Against the Machine, Audioslave, Public Enemy y Cypress Hill, y Jack White, de The White Stripes.

Entre los más de treinta nombres que Herreruela ha hecho públicos hoy también destacan Chase & Status Live, Ben Howard, SOJA, LP, Lori Meyers, La Pegatina, Jessie Ware, Seasick Steve, Camille y Fatoumata Diawara entre otros.

Gilberto Gil estará en Barcelona celebrando los 40 años del disco "Refavela" acompañado en el escenario por Bem Gil, Chiara Civello, Mayra Andrade y Mestrinho.

Herreruela ha aclarado que los más de 30 nombres que se han anunciado hoy son el 90 % del total, aunque todavía queda alguna banda por confirmar.