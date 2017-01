Xavier Theros: Quería escribir el 'Gangs of New York' de Barcelona

El cronista Xavier Theros, ganador del 49 Premio Josep Pla de prosa en catalán con "La fada negra", ha confesado hoy que con esta primera novela quería "escribir el 'Gangs of New York' de Barcelona", ambientada en "esos años en los que no ha aparecido la ciudad modernista de la burguesía".

Theros evoca en la obra ganadora del Pla el ambiente de la Barcelona previa al derrumbe de las murallas, con Llàtzer Llampades como protagonista, un capitán de barco marcado por un trágico naufragio y reconvertido en policía, que se enfrenta a una serie de asesinatos de niños.

Un personaje del que Theros se ha enamorado, por lo que no descarta que "se convierta en protagonista de una serie de más novelas, siguiendo sus peripecias por el siglo XIX".

Si "Gangs of New York" se sitúa en 1846, Theros ubica la acción de su novela en la Barcelona de 1843, aunque considera que "La fada negra" no es una novela histórica, sino más bien un thriller, una novela "muy negra, oscura", que habla de una serie de asesinatos, investigados por un hombre que había caído en desgracia y que es nombrado policía durante la revuelta de la jamancia de ese año, ha explicado en una entrevista con Efe.

La novela gótica que plantea entronca a la perfección con esa época en la que "la ciudad comienza la revolución industrial, hay una gran densidad de población, con militares, cuarteles y fortalezas, humo de chimeneas, carbón y todavía no hay alcantarillado".

Los referentes para esta novela, reconoce Theros, son sus lecturas de juventud, Dickens, Victor Hugo, pero la máxima fuente es Joan Amades, quien "explica todas las leyendas e historias orales que circulaban por la calle, historias góticas de niños desaparecidos que eran utilizados para ve a saber qué".

Como una protagonista más, la ciudad que aparece en "La fada negra" es muy diferente de la que la gente y el turista conocen hoy: "Estaba llena de fábricas, tenía un puerto con grupos criminales que controlaban los servicios portuarios y comenzaba a aparecer una burguesía que volvía de Cuba, que había hecho fortuna con el tráfico de esclavos y negocios sucios, pero todavía no eran los grandes prohombres en que se convertirán treinta años después".

De este modo, Theros recupera del olvido unos hechos históricos poco conocidos, incluso en la ciudad: "La revuelta de la jamancia de 1843 es la más importante de las bullangas que se produjeron entre 1835 y 1843, insurrecciones protagonizadas por los pobres y miserables".

Aunque hoy se recuerdan otras bullangas como la que llevó a Espartero a bombardear la ciudad, aquellas bombas apenas duraron unas horas, mientras que "los bombardeos de 1843 duraron tres meses desde el castillo de Montjuïc y la Ciudadela y destruyeron un tercio de la ciudad", recuerda el autor, quien admite que "la ciudad que aparece en la novela es muy gótica y claustrofóbica".

Era una ciudad, continúa, que había doblado su población, pero se mantenía todavía dentro de las murallas en el mismo espacio del siglo XIV.

Después de la vida accidentada de la novela -el autor borró accidentalmente los tres primeros capítulos ya escritos, que tuvo que volver a escribir-, Theros no pensó en que podía ganar el premio Josep Pla y su único propósito era "demostrar que podía acabar una novela", después de que otras dos inacabadas descansaran en un limbo.

Theros, que ya rescató del olvido en un ensayo la historia de la Sexta Flota norteamericana en Barcelona, cree que el olvido en la historiografía de la jamancia se explica seguramente a que "la gente prefiere recordar cosas negativas si hay un malo identificado, como pasa con los bombardeos de 1842 de Espartero, el personaje que pasó a la historia por aquella frase de que 'para que España vaya bien se tiene que bombardear Barcelona cada cincuenta años'".

En el caso de 1843, argumenta Theros, no hay una orden por escrito, no hay un autor, son varios militares, y la revuelta de la jamancia es difícil de entender. "Al final, la gente guarda el recuerdo de algo que puede sintetizar fácilmente".

Aunque estas revueltas se producen en toda Cataluña e incluso en otros puntos de España, como Zaragoza, la historia se concentra en Barcelona y en las insurrecciones participan personajes como Josep Anselm Clavé, que luego organizaría los famosos coros musicales para los obreros, pero que "no estuvo en la cárcel por sus ideas políticas, sino por que cogió un fusil y se levantó".