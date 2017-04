Yasmina Reza: "La Francia actual es un país totalmente indefinible"

Casi tres años después de su última visita a Barcelona, la escritora Yasmina Reza ha vuelto hoy a la ciudad como pregonera de la Fiesta de Sant Jordi, pero también para hablar sobre su nuevo título, "Babilonia", e incluso para reflexionar sobre Francia, un país al que hoy ve "totalmente indefinible".

Durante una concurrida rueda de prensa, la escritora (París, 1959) ha querido dejar claro que un autor de novela no debe ser considerado nunca como un intelectual ni como un gran sabio y, por tanto, se le hace difícil tratar sobre el estado de ánimo de su país.

"Puedo -ha proseguido- traducir su atmósfera, pero no tengo un discurso sobre cómo es la Francia actual. Creo que es un país totalmente indefinible".

Sin embargo, y ante la insistencia de los periodistas, sí ha dicho que está dispuesta a defender a su país y a aseverar, rotunda, que "no es cierto que el cincuenta por ciento de los franceses sean hoy extremistas". "En todo caso, lo que hay es gente que se siente abandonada por la política", ha apostillado.

Sobre qué cree que puede ocurrir este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ha indicado que hay cuatro candidatos que, según las encuestas, van en cabeza y "parece ser que Le Pen pasará a la segunda vuelta, aunque quizá no acabe siendo la elegida".

A su juicio, todo está muy abierto y ha recordado que "nadie había previsto la victoria de Trump en Estados Unidos, el 'brexit' o el resultado del referéndum de Turquía".

En todo caso, ha concluido, lo que ve ella, que en la campaña electoral de 2007 fue la sombra de Nicolas Sarkozy como reflejó en la crónica "El alba, la tarde o la noche", es que en Francia ahora prevalece "un sentimiento de no fiarse de la palabra política", después de los "incumplimientos" de las promesas electorales y la consecuente "decepción" que ello comporta.

Acompañada por la editora de Anagrama, Silvia Sesé, la autora parisina ha comentado que su nueva novela, "Babilonia", en la que vuelve a diseccionar como nadie las relaciones humanas en las sociedades occidentales, nació de una imagen que apareció un día en su cabeza en la que vio a una pareja en una cama y cómo despertaban por la llamada a la puerta de un vecino que les comunicaba que acababa de matar a su esposa.

A partir de esta idea, construye un artefacto literario en el que muestra lo que sucede después de que Elisabeth, una ingeniera de patentes, que acaba de entrar en la sesentena, convoque una fiesta para celebrar la primavera, junto a su esposo, Pierre, y algunos de sus amigos, entre ellos sus vecinos Jean-Lino y Lydie.

El paso del tiempo, las relaciones de pareja o los convencionalismos vuelven a ponerse bajo la lupa de la autora de la tan representada "Arte", en una obra en la que brillan los pequeños detalles, con fogonazos de humor que llegan a provocar la carcajada.

"Soy una observadora de las pequeñas cosas domésticas -ha advertido- y es en lo cotidiano donde se pueden hacer las reflexiones más profundas".

Quizá la novela suya en la que más acontecimientos suceden es también un texto en el que aparecen jueces de instrucción y es que, tal como ha confesado hoy, un par o tres de veces al año le gusta ir como oyente de juicios, donde se ha dado cuenta de que, si los abogados "hacen bien su trabajo, se llega a estar de acuerdo con todo lo que dicen todos, acusados y defendidos".

Asimismo, Reza no obvia en estas páginas consideraciones sobre el paso del tiempo. En su opinión, a partir de un determinado momento de la vida se deberían "borrar las cifras, celebrar las cosas pero sin tener en cuenta la edad", y ha agregado que entiende que la pregunte un médico, pero no "cuando compramos una aspiradora".

Aunque dentro de un par de años cumpla sesenta, ha dicho no sentirse mayor, pero ha añadido: "Respecto a la edad tampoco soy ninguna sabia".

En cuanto al humor que tamiza la obra, ha resaltado que tanto en la vida real como en la escritura es "tragicómica". "Quizá viene de mi cultura judía, de una casa en la que nos podíamos reír de todo y, de hecho, lo hacíamos, también de nosotros mismos", rememora.

Optimista a ratos, en esta novela, como es marca de la casa, vuelve a poner en la picota a la pareja y al matrimonio.

"Después de examinarla -ha dicho- creo que se trata de una construcción muy artificial. No nacemos para formar una pareja y una familia. La pareja es la madre de todas las locuras y también en ella puede ser muy violento lo que ocurre. Nadie me ha dicho que algo de lo que he escrito sobre la pareja sea falso", ha apostillado.

Pregonera esta tarde de la fiesta de Sant Jordi, junto al director teatral Xavier Albertí, ha afirmado que no suele aceptar este tipo de peticiones. "Pero me gusta mucho Barcelona, los catalanes y mi editor de aquí -en referencia a Jorge Herralde-, y Sant Jordi es un día muy bonito", ha añadido, aunque el domingo ya no esté en la ciudad.