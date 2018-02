Yebra considera un honor consolidar el trabajo de Bocca en el Ballet de Uruguay

El bailarín español Igor Yebra dijo a Efe que es un "honor" y una "responsabilidad muy grande" ser el encargado de consolidar el trabajo que ha hecho el coreógrafo argentino Julio Bocca durante siete años en el Ballet Nacional de Uruguay y tomar su relevo como director de la compañía.

Yebra comentó que esta no es la primera vez que el suramericano le recomienda para este puesto, ya que hace unos años Bocca le propuso sustituirle.

"Yo al principio ni lo creía... como siempre está de broma", explicó el también coreógrafo y actor, quien relató que por aquel entonces le dijo a Bocca que debía continuar porque "lo que había hecho era un trabajo espléndido y que realmente eso solo lo podía haber hecho él".

En esta ocasión, en tanto, Yebra aceptó ser el nuevo director de Ballet Nacional del Sodre (BNS) porque vio al argentino "más cansado".

"Ir a consolidar el trabajo que ha hecho una persona como Julio Bocca es realmente un honor y una responsabilidad muy grande", declaró el vasco, y añadió que prefería tomar el puesto a quedarse con el "y si lo hubiera hecho."

El primer bailarín estrella del Ballet de la Ópera de Burdeos (Francia) entre 2006 y 2016 dijo que a pesar de las décadas de amistad que tiene con Bocca, este no le dio ningún consejo, ya que no es de su estilo.

"El trabajo que me ha dejado en unos lados es sencillo y en otros lados es muy complicado", anotó el artista.

La parte que el que fue primer bailarín invitado del Ballet de la Ópera de Roma entre 2002 y 2012 considera más difícil es la misma de la que se quejaba Bocca, "la gestión".

En ese sentido, el cuadragenario dijo que va a intentar conseguir que no haya "tantos problemas como ha habido en todos estos años. Estas peleas entre orquesta y ballet, ese tipo de cosas".

Mientras que lo más sencillo será ir "a la sala de baile y ponerse a trabajar con los bailarines".

Sorbe todo con María Noel Riccetto, la primera bailarina de la compañía que también era una de las candidatas a tomar la dirección del BNS y a quien Yebra describió como "una pieza clave y fundamental para el ballet, para el Sodre y para el país".

"Tanto ella como yo somos personas muy francas y hablamos las cosas claras y no hay ningún mal entendido", detalló el galardonado bailarín en relación a cómo aceptó la uruguaya la toma de mandato del europeo.

Además, Yebra dijo que ha venido para quedarse, pues no tiene "un plazo".

"En primer lugar, hay que ver cuanto tiempo ellos quieren quedarse conmigo, porque igual no les encajo y dentro de x meses me dicen 'oye que te echamos'", bromeó.

La obra con la que se estrenará en marzo será "La bella durmiente", función en la que le acompañará otra española, Ágatha Ruiz de la Prada, en el vestuario.

"Va a ser una bella durmiente totalmente fuera de lo común", anunció el artista, que explicó que la técnica y la coreografía van a ser "clásicas", pero que el toque de la diseñadora le dará a la obra un "colorido" y una "fantasía" increíbles.

"Es algo que la gente no se lo tiene que perder porque no va a dejar indiferente y no hay cosa más bella en un espectáculo que las cosas no te dejen indiferentes", recalcó.

El año pasado Yebra se subió por primera vez a un escenario como actor bajo la dirección de la española Carlota Ferrer para interpretar "La Casa de Bernarda" de Federico García Lorca.

Razón por la cual Yebra volará de España a Uruguay el primer semestre de 2018, ya que según explicó se comprometió a hacer parte de la gira por España antes de que le propusieran la dirección del Sodre.