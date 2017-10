Yvonne Blake revela que un productor de Hollywood la violó a los 24 años

La presidenta de la Academia de Cine y ganadora de un Óscar como diseñadora de vestuario Yvonne Blake (Manchester, 1938) ha unido su voz a las denuncias por acoso sexual en Hollywood que se han multiplicado en los últimas semanas y ha desvelado que un productor la violó cuando tenía 24 años.

"Fue una experiencia muy indeseada y muy horrible. Además él era una persona famosa y yo tenía miedo, no podía decir nada a nadie", ha relatado en una entrevista con el Huffington Post publicada hoy.

Blake señala que se trata de un productor americano y que fue en el rodaje de una película inglesa, aunque la Academia de Cine no ha querido facilitar a Efe más detalles.

En la entrevista, Blake expresa su alegría porque se haya hecho pública esta situación que ha vivido la industria del cine: "A mí me alegra que se haya hecho público. Me alegro de que esto esté en el aire y también en España si esto pasa aquí", explica.

El escándalo sobre el acoso sexual en Hollywood estalló a principios de octubre cuando el diario The New York Times y la revista The New Yorker destaparon el historial de acoso relacionado con el oscarizado productor Harvey Weinstein, cofundador junto a su hermano Bob de Miramax y The Weinstein Company.

Las denuncias públicas comenzaron a multiplicarse y llegaron a superar la cuarentena, incluyendo a famosas actrices como Angelina Jolie o Lupita Nyong'o.

Además, aparecieron nuevas acusaciones de acoso contra el director de cine y escritor estadounidense James Toback o el jefe de Amazon Studios, Roy Price.

En España en los últimos días varias actrices y directoras han alzado su voz contra el acoso sexual en el cine.

Leticia Dolera publicó un artículo en eldiario.es en el que desveló el acoso sufrido por parte de un director a comienzos de su carrera, con 18 años, y actrices como Aitana Sánchez Gijón, Carla Hidalgo o Maru Valdivieso han relatado sus experiencias en la revista Yo Dona.