Del águila imperial a los "presos políticos"

Una obra conceptual con un águila imperial disecada ostenta la "triste" marca de ser la primera retirada en los 37 años de historia de ARCO, aunque "Presos políticos en la España Contemporánea" es la única que se ha descolgado porque "perjudicaba" con la polémica ideológica suscitada al resto de la feria de arte.

La Guardia Civil se llevó en 1994 de ARCO, que entonces se celebraba en la Casa de Campo, una obra de Jordi Benito que exponía la galería del catalán Carles Taché por "haberse empleado" para su "realización" una águila imperial disecada, especie protegida y cuya comercialización y exhibición estaba y está prohibida por la ley.

"Vino un señor del Icona -Instituto para la Conservación de la Naturaleza- y nos dijo que teníamos que retirar la pieza porque el águila imperial era una especie protegida. Me negué. Dije que no podía censurarla ni retirarla y me dijo que me iba a denunciar", ha recordado hoy Taché en declaraciones a EFE.

Lo siguiente fue que "apareció" en su estand la Guardia Civil -a la que había llegado la denuncia en la comandancia 111 de El Pardo- y se llevó la pieza, que le fue devuelta al galerista al terminar ARCO.

El águila estaba integrada en una composición conceptual realizada sobre un placa de plomo de 2 metros de alto por 1,30 de ancho, desde cuya base emergía una balaustrada de mármol a modo de ménsula, sobre la que reposaba el ave rapaz.

"Creo que el águila la había comprado Benito a un taxidermista de Barcelona de los años 40 pero no teníamos ningún documento. Yo decidí poner en la pared que había ocupado su obra una 'polaroid' y un texto explicando lo que había pasado como testimonio de la protección del arte".

Benito, rememora Taché, fue a los dos días al estand y se quedó "tan agradecido" por la actitud del marchante que le regaló la obra, que aún conserva.

Taché describe emocionado a Benito, nacido en Granollers (Barcelona) en 1951, como "un artista conceptual, fantástico, con una obra comprometida y valiente y muy respetado".

El galerista ni entiende ni comparte la decisión de Helga de Alvear de descolgar la obra de Sierra y, menos aún, la de no dejar la pared "limpia", como testimonio de lo que allí había: "ARCO no es una tienda, es una grandísima exposición sobre el arte del futuro", argumenta.

Alvear ha colgado en el lugar que ocupaban las fotos de Sierra, en un espacio que es lo primero que se encuentra el visitante al entrar en el Pabellón 7, unas imágenes de máquinas del artista Thomas Ruff.

"Todos conocemos el trabajo de Sierra y sabemos que puede haber polémica. Somos marchantes y tomamos decisiones sobre lo que vamos a colgar. Me incomoda decirlo pero no puedo callar que no puedo compartir la decisión de Helga", añade Taché, que este año ha decidido dedicar todo su estand al norteamericano de origen coreano Michael Joo, un artista "trascendente y espiritual".

La que fue directora de ARCO entre 1986 y 2006, Rosina Gómez Baeza, recuerda aquel caso, que cree que derivó de una denuncia de los animalistas y recalca que todo se resolvió "amigablemente".

De la retirada de la obra de Sierra, Gómez Baeza opina que es "triste" que se "hable de cosas que parecen superadas" y recalca que la decisión de retirar su obra "fue de la galerista, no de ARCO".

"La feria no revisa las obras que traen las galerías, que tienen toda la libertad para llevar lo que quieren", ha añadido.