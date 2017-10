"En Hollywood no debes burlarte del que está en el margen"

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Esta pregunta sobrevuela a menudo el patio de butacas de un festival de cine, donde pueden desfilar tantas obras maestras como proyectos inverosímiles. Es fácil despellejar una película por sus actuaciones y su guion, clamar al cielo porque nadie parase el despropósito a tiempo o reírse a carcajada limpia en su presentación. Lo difícil es lo contrario, y en eso James Franco nos ha dado una cura de humildad.

The disaster artist es una parodia en apariencia y un dulce homenaje en realidad. Una historia triste con final feliz disfrazada de comedia. La única que ha descifrado la pregunta del principio sobre "la película más mala de la historia" sin ridiculizar a su artífice y haciendo estallar de alegría al público en San Sebastián. Por todo ello, John Malkovich y los suyos han premiado a Franco este fin de semana con la Concha de Oro del festival donostiarra.

Muchos repetían por la noche lo insólito de que hubiese ganado una comedia, pero eso es quedarse en el envoltorio, como dijo el propio Franco en una entrevista previa a conocer su victoria. "De hecho, nuestro punto de vista era bastante dramático. Ellos son unos outsiders y lucharon mucho por su proyecto. Si formas parte del sistema de Hollywood no debes reírte del que está al margen", dice el director sobre el equipo de The Room.

Éramos muy conscientes de que formamos parte del sistema de Hollywood, así que no queríamos hacer una parodia ni reirnos de ellos. Había que darle una estructura de una película dramática. Si lo miras bien, te darás cuenta de que no hay tantas bromas, sino que te ríes más de las situaciones o de la conducta, no necesariamente de bromas o de frases graciosas.

Han comparado mucho a la película con Ed Wood y me gustaría señalar una gran diferencia entre ambos. Ed Wood murió antes de poder ver la reacción a la película, pero aquí me parece importante Tommy Wiseau pueda ver. Cómo ha acogido la gente la película. ¿Qué sucede con el público? ¿Cómo es capaz de apreciar este tipo de película?

De alguna forma, lo que ocurrió después de que The Room se estrenase, Tommy lo hizo con la intención de que fuese una película tan dramática que la gente no sería capaz de dormir en dos semanas por ser tan perturbadora y con ese final tan triste. Él pensaba que la reacción del público iba a ser muy distinta a la que finalmente se vio en la premiere. Greg Sestero nos dijo que la gente se rió a carcajadas. A Tommy le costó mucho más tiempo del que mostramos en la película asimilar ese recibimento, por eso pagó para que estuviese dos semanas más en cartelera y pudiese llegar a los Oscar. Él creía de verdad que podía aspirar al Oscar a mejor actor.

Ha habido otras muchas películas, no solo Ed Wood porque yo creo que su caso es diferente, como Sharknado que han tenido un seguimiento más frío, pero Tommy ha sido el único que abrazó esas reacciones cómicas y siguió pensando que hizo una gran película. Dice que The Room es un lugar seguro donde puedes llorar, reír sin hacerte daño.

Después de tantos años, él dice que lo hizo de broma. Pero yo no creo que fuera una broma. The Room y Tommy tienen ciertas similitudes con Ed Wood, por ejemplo que son artistas outsiders que no encajan del todo e intentan hacer un arte popular. Y lo que la gente ve en su trabajo son cosas muy distintas a su intención inicial. En eso se parecen, pero la vida que han tenido sus proyectos después de salir a la luz son muy diferentes.

Para nosotros era importante tener ese tipo de final, donde se ve la transformación en los ojos de Tommy de su propio proyecto. Se convierte en orgullo al ver cómo reacciona el público a la película.

La manera en la que brotan algunas películas de culto en estos tiempos.

The Room apareció cuando la gente empezaba a compartir sus cosas en Internet. Incluso ahora es difícil encontrar una copia. Estoy intentando pensar en películas que se están convirtiendo en culto, pero es más fácil correr la voz sobre una cinta que te gusta en Twitter, donde nadie te ve, o en algún medio de comunicación. Es verdad que cuando The Room salió la vieron algunos comediantes y supieron que había un genio detrás y con el boca oreja, a lo largo del tiempo, al final acumuló una masa. Pero antes tardaba mucho más.

¿Cuál es vuestra idea de perdedor?

Hay tantas cosas que podemos criticar sobre Tommy, no tiene ningún tipo de consciencia de sí mismo, puede ser muy egocéntrico, muy testarudo, no hace caso a nadie. Pero por otro lado hay muchas cosas de Tommy que respeto y admiro. Que consiguiera hacer esta película, a pesar de que durante toda su vida no ha oído nada más que no. Nadie creía en él excepto su único amigo. Escribió, dirigió y protagonizó esta película, que la financiara, a pesar de que todo el universo le dijese que no lo iba a conseguir, eso lo respeto.

Y sobre todo el hecho de que pusiese su alma y su corazón en esta película, eso es lo que define a un artista. Esa fue nuestra actitud hacia él todo el tiempo. Sí, es un tipo chiflado e hizo un montón absurdas, pero también queríamos asegurarnos de mantener ese mensaje subyacente de que todos tenemos un poco de Tommy, todo el mundo tiene un sueño e intenta hacer algo. Yo creo que esa es una de las claves de la película.

Sí, efectivamente es un perdedor, es un rarito, tiene un gran ego y puede tratar mal a la gente, pero queríamos que a la gente le cayera bien. Es un outsider, un artista que está fuera de lugar.

¿Es Hollywood cruel con la gente que empieza?

No sé si utilizaría la palabra cruel, pero sí que es muy frustrarte. Sobre todo como actor, porque hay tantas cosas que no puedes controlar. Y puedes esforzarte un montón en un papel para hacer la mejor actuación posible y al final resulta que es una película que no está mal o que está fatal. Y al final es que también hay cientos de personas en el set que tienen que hacer su trabajo y tienes que trabajar como un equipo. Es muy frustrante. Pero luego, cuando funciona, es un milagro.

Hay que agarrarse a esos momentos, no quiero hablar por todo el mundo, pero a nosotros nos encanta esta película y es muy raro poder decir que te lo has pasado bien rodando la película, estamos muy agradecidos y encantados de que la gente esté reaccionando de forma positiva. Esperemos que siga así.

Enhorabuena por evitar la trampa de hacer una parodia. ¿Qué tipo de director eres?

No, yo no le llamaría dictador. Es justo lo contrario, como director es muy colaborativo, quiere escuchar la opinión de todo el mundo y en el set se rodea de sus amigos, su familia, de la gente en quien confía. Y eso ayuda mucho cuando actúa en ciertas escenas donde no puede estar detrás de la cámara mirándose actuar. Por ejemplo, Seth Rogen que colabora con él frecuentemente estaba allí como actor y productor. Al final se sigue la fórmula de que la mejor idea es la que gana.

El estilo de dirigir de Tommy, desgraciadamente era una extensión de su personalidad. Lo que es más admirable de él es que para conseguir hacer la película tuvo que ir en contra de todo el mundo, en el único que podía confiar era en él mismo. Entonces se cerró a la idea de que tenía que hacerlo por sus propios medios y con la lucha. Pero su actitud en el set no era la mejor receta para que triunfase, pero irónicamente se ha convertido en este éxito enorme.

Y de hecho, de una forma absurda, él nunca tuvo que aprender la lección porque por ser así se convirtió en un éxito. Pero bueno, yo he empezado como actor y sé como se siente y como no me gustan que me dirijan. Espero hacer lo mismo con mis actores.

Me fascina el proceso creativo y ese es uno de los motivos por el que estaba tan interesado en esta película. Leí el libro de Greg y me encantan las historias de Hollywood. Y pensé, aquí hay una historia de Hollywood. Tiene todo lo que necesitamos como una toma única y completa de Hollywod. Su personaje es tan loco y es tan salvaje, yo creo que no se ha visto una historia de Hollywood como disaster artist y por otro lado era increíblemente universal. Me interesa mucho el proceso creativo.

Como estrellas de Hollywood planteáis una película de un artista outsider. ¿Pensasteis en hacerla de otra forma que no fuese una comedia?

Los personajes y las situaciones eran tan locas que no hacía falta forzar el humor, sino que simplemente estaba ahí. Desde el principio hablamos sobre evitar el tono de burla porque los personajes son tan ricos, únicos que hay que dejarlos respirar.

Dos tipos de películas, serie B y Hollywood, ¿donde hay más libertad creativa?

No depende del tamaño de la película sino de con quién trabajes en ella. Me volvería a rodear de mi familia y amigos.

¿Es incómodo ver que la gente se ríe con una película que te ha costado tanto esfuerzo? Como la película de Sean Penn The last name donde todo el mundo se rió en Cannes.

Nunca he estado en una película tan mala en la que por las risas se convierte en una comedia buena. Nunca he tenido esa experiencia. Claro que he hecho películas malas, pero nunca se han reído de una película seria en el pase. La mayor parte de las veces haces una película mala y desaparece. Por eso The Room es tan especial, hay miles de películas malísimas que nunca vas a volver a ver. Yo llevo viéndola 14 años. Tiene algo especial, mágico.

Al principio de la película hay unos créditos donde incluso los galardonados con el Oscar explican por qué la siguen viendo.

¿La pasión forma parte del éxito de la película? ¿Y que sea tan mala es lo que la convierte en mágica?

Absolutamente esa es la combinación. La pasión y el bizarre. Él pone el alma en la película. Todas las decisiones creativas, el diálogo, las frases, todas las perfectas malas decisiones, el diseño del set. Todo era una decisión equivocada. Solo eso no es suficiente para que alguien la vea una y otra vez. Pero esa combinación es la receta que la diferencia de Sharknado, que saben que hacen una película de serie B, es absurda, demasiado. Tommy no era consciente, él pensaba que hacía un drama real. Y hay algo muy bonito en eso.