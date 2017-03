Jane Fonda revela a Brie Larsson que sufrió abusos sexuales y fue despedida por no acostarse con su jefe

En una entrevista, realizada por la actriz Brie Larson y con motivo del Día Mundial de la Mujer, la actriz estadounidense Jane Fonda ha hablado sobre los efectos en su vida del patriarcado. Y ha revelado que fue violada y sometida a abusos cuando era menor de edad: "Para demostrarte hasta que punto el patriarcado puede afectar a las mujeres, yo he sido violada, he sufrido abusos cuando era niña y he sido despedida por no acostarme con mi jefe. Y siempre pensé que era culpa mía".

Fonda, de 79 años, asegura que "uno de los logros del movimiento feminista es que nos ha hecho darnos cuenta de que (la violación y el abuso) no es culpa nuestra". "Conozco a chicas jóvenes que han sido violadas y ni siquiera saben que lo fueron. Piensan que es consecuencia de haber dicho que no de forma inadecuada".

A preguntas de Larson, la actriz también ha defendido sus años de activismo y su firme oposición a la guerra del Vietnam, y asegura que no le importó que la pudieran excluir de Hollywood y "no volver a trabajar".

En 2014, Fonda desveló que su madre, Frances Ford Seymour, también sufrió abusos sexuales cuando era niña y que lo descubrió mientras preparaba sus memorias. Fue entonces cuando supo las "razones de su promiscuidad, sus innumerables operaciones de cirugía plástica, su culpa y su incapacidad para amar o hablar de sus intimidades". "Y por fin pude perdonarla y perdonarme a mí misma".

La en esta ocasión entrevistadora, Brie Larson, de 27 años, ganó el Oscar el año pasado por interpretar a una madre secuestrada que cría a su hijo desde el cautiverio. El código de la Academia de Hollywood le obligaba a entregar el premio a mejor actor este año, que cayó en las manos de Casey Affleck. La mueca de Larson al leer la tarjeta, y su fría reacción posterior, desvelaban que el protagonista de Manchester frente al mar no era su candidato favorito.

La industria le ha premiado sin atender a juicios morales, pero eso no le libra de varias muestras públicas de antipatía. Como las de Larson, sin ir más lejos. La joven actriz ha sido una de las caras más visibles del feminismo en la nueva hornada de talentos.

Las acusaciones que recaen sobre Casey Affleck

El hermano pequeño de los Affleck ha visto cómo su nombre de pila protagoniza ahora los titulares y la polémica. Dos mujeres que trabajaron para él en el rodaje de I'm Still Here, el falso documental basado en la vida de Joaquin Phoenix, le denunciaron por acoso físico y verbal.

La productora Amanda White alegó que el director se dirigía a ella con insultos como "vaca" y cuestionaba su valía profesional "por estar en edad de quedarse embarazada". También se bajaba los calzoncillos en su presencia, intentó forzarla a tener relaciones sexuales y, ante su negativa, la zarandeaba con agresividad. La directora de fotografía, Magdalena Gorka, resumió la experiencia laboral con Affleck como "la más traumática de su vida".