Los combatientes de la Nueve resurgen del olvido con un jardín en Madrid

Los soldados de La Nueve, la primera compañía que el 24 de agosto de 1944 entró en el París ocupado al mando del general Leclerc, han resurgido hoy del olvido gracias al jardín que Madrid les ha dedicado en el distrito de Ciudad Lineal y que ha sido inaugurado entre "vivas" y banderas republicanas.

Las alcaldesas de Madrid y París, Manuela Carmena y Anne Hidalgo, respectivamente, han presidido hoy en el "Jardín de los combatientes de la Nueve" el primer homenaje oficial de la capital española a esta compañía formada por 140 exiliados españoles que participaron en la liberación de París.

"Estoy contento, no soy orador, como dice el otro. Yo hablo muy poco. Les doy las gracias a todos", ha dicho hoy un emocionado Rafael Gómez, que, a sus 97 años, es el único de los combatientes que queda vivo y se ha desplazado desde Francia hasta el homenaje de Madrid, junto a decenas de familiares de sus compañeros ya fallecidos.

Las cenizas del anarquista Luis Royo, fallecido el año pasado, las ha depositado hoy su hija junto al monolito que recuerda a los soldados.

Setenta y tres años después de aquel acontecimiento, la alcaldesa de la capital francesa ha dado las gracias en nombre de su ciudad a aquellos hombres que "llegaron los primeros" y que con su lucha liberaron "mucho más que París", porque, ha dicho, en el mundo entero se vio la señal de que "había ganado la libertad".

"En otras partes del mundo sonaron las campanas cuando La Nueve entró a liberar París", ha dicho hoy la primera regidora francesa en honrar a estos combatientes con un jardín junto al Ayuntamiento que, según ha relatado, inauguró junto a los Reyes de España en un gesto que ella ha reivindicado como una muestra de "reconciliación".

"Aquí somos todos republicanos pero es importante que tengamos apoyo en todos los ámbitos de la sociedad, sin sectarismo ninguno", ha expuesto la regidora parisina, "hija de republicano español", que ha recordado que "la paz es reconciliación".

También Manuela Carmena ha mostrado su "felicidad" por compartir una "mañana de primavera" en la que se han unido los parques de Madrid y de París, sabiendo que "por encima de todo, la memoria es necesaria para que sea posible la libertad".

"Yo quisiera deciros a todos, y especialmente a los jóvenes, que me habéis emocionado, porque con vuestra mirada he visto las posibilidades que hay para que la humanidad se convenza que no hay posibilidad de vivir bien si no tenemos claro que la libertad, la igualdad y la fraternidad es la luz y el aire que necesita el ser humano", ha dicho la alcaldesa de Madrid.

Durante el acto no han dejado de escucharse gritos de "España mañana será republicana", "Viva la República" y "Viva la Nueve" y también gritos por parte de algunas asociaciones de memoria histórica que reclamaban a la alcaldesa "Manuela, memoria de la buena" como queja por lo que consideran una actitud laxa en la restauración a las víctimas del Franquismo.

Pese a algunos problemas derivados de la gran afluencia de público, el acto ha comenzado con la actuación de alumnos del instituto Miguel Hernández y el reconocimiento de la concejal del distrito, Yolanda Rodríguez, a quienes "lucharon por la libertad y la democracia contra el golpe de Estado del 36" y siguieron con esa tarea desde el exilio.

"Al fin los combatientes vuelven a su tierra", les ha dicho a los familiares en el acto la escritora Almudena Grandes, de quien la alcaldesa parisina se ha declarado 'fan'.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha acudido al acto junto a la portavoz municipal, Rita Maestre, y el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ambos de Podemos, y otros ediles de Ahora Madrid como Carlos Sánchez Mato, Mauricio Valiente y Jorge García Castaño, además de representantes del PP, PSOE y C's.

La zona verde que las alcaldesas han inaugurado está situada en el número 128 de la calle Hermanos García Noblejas con vuelta a la calle Gandhi y al número 5 de la calle Gabriel Montero.

La Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal aprobó el 13 de septiembre esta actuación con el voto a favor de todos los grupos municipales.

Lourdes Velasco.