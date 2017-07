La directora Lone Scherfig declara su amor al cine en "Su mejor historia"

La directora danesa Lone Scherfig, nominada al Oscar por "An Education", firma "una declaración de amor al cine" en "Su mejor historia", un filme sobre una mujer que, casi por azar al principio, se convierte en guionista de producciones de propaganda en el Londres asediado durante la Segunda Guerra Mundial.

"Me identifico con ella en la manera en que poco a poco se va enamorando de su trabajo", ha señalado a Efe Scherfig, primera mujer del movimiento Dogma y directora de títulos como "Italiano para principiantes" (2000) y "Wilbur se quiere suicidar" (2002).

Con un reparto encabezado por Gemma Arterton, Sam Claflin y Bill Nighy, "Su mejor historia" está basada en la novela de Lissa Evans "Their Finest Hour and a Half", cuyo personaje principal se inspira en la guionista galesa Diana Morgan, que trabajó en los míticos Estudios Ealing durante los años 40.

"Nunca el cine ha sido tan importante para la gente como lo fue en aquella época", opina Scherfig. "En una ciudad asediada a diario por los bombardeos, hubo un momento en que las salas de cine se clausuraron, pero volvieron a abrirlas porque la gente lo echaba de menos".

La película muestra los entresijos de una producción urdida desde las oficinas del ministerio de Propaganda. "Buscaban historias realistas, sobre gente corriente y que a la vez dieran esperanza y algo de optimismo", señala la directora, que se vio una buena selección de títulos de esa época como trabajo previo.

Entre sus favoritas cita "Went the day well" (1942), adaptación de una novela de Graham Greene con guion de Diana Morgan o "Millions like us" (1943).

"Algunas de esas películas son de lo mejor del cine británico", defiende, "películas realistas sobre gente normal, su dolor, su alegría, que transmiten fuertes valores, están rodadas primorosamente y con interpretaciones bastante realistas para la época".

En este caso, la película dentro de la película es "The Nancy Starling", sobre el rescate de soldados heridos en Dunkerque. Catrin Cole (Arterton) cree que la han contratado como secretaria, pero en realidad lo que quieren es que dé credibilidad a los diálogos femeninos, a los que despectivamente llamaban "bazofia".

El filme muestra las condiciones en que rodaban, en medio de los bombardeos, sin saber lo que les esperaba a la mañana siguiente. Pese a ello, el tono de la película se mueve entre el drama, el humor, la ligereza y el romance.

"Pedí a los actores que no mostraran constantemente miedo o preocupación porque a pesar de que los londinenses vivían en la incertidumbre diaria, con bombardeos cada noche y viendo cómo la cuidad se derrumbaba poco a poco, por otro lado eso mismo les hacía vivir cada día como si fuera el último", asegura.

En otros aspectos -cambios de guion a pie de rodaje, actores impuestos o productores que obligan a cambiar el final- Scherfig asegura que las cosas no han cambiado tanto.

"Hoy sucede lo mismo", afirma, " y es un mundo que conozco bastante bien, porque es a lo que he dedicado la mayor parte de mi vida adulta; en ese sentido fue más fácil que otras películas que he hecho".

Lo que no fue fácil fue la parte técnica. "La historia pedía combinar color con blanco y negro y tecnicolor, cinemascope con un formato más académico. En eso reside la magia de la película y me siento orgullosa de haberlo conseguido y hacer que pareciera fácil", declara.

En octubre del año pasado Scherfig visitó Madrid para recibir un homenaje en el Festival de la Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR), y actualmente sigue volcada en la preproducción de su próximo filme, "Secrets from the Russian Tea Room", que se empezará a rodar en octubre previsiblemente.

El reparto aún no está confirmado. Será su primera película americana después de cuatro británicas, y en ella la directora danesa volverá a filmar un guion propio.