Los directores del filme argentino "Tigre", animados tras su proyección en el TIFF

Los directores Silvina Schnicer y Ulises Porra Guardiola, que han estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) su primer largometraje, "Tigre", dijeron hoy que la elección del filme por parte de la muestra les da fuerzas para seguir.

Además, la cinta de la argentina Schnicer y el español Porra Guardiola, afincado en Buenos Aires, fue elegido por TIFF, considerado como uno de los tres festivales más importantes del mundo, para abrir el programa Discovery de la muestra y que está dedicado a descubrir a los mejores cineastas noveles del mundo.

"Fue sorpresivo. No lo esperábamos. Y por otro lado es un halago y un motor para seguir adelante. Siendo el primero, el camino es a veces un poco inseguro. Y esto te da como una palmada en la espalda y te dice seguí. Creo que eso es invaluable", declaro a Efe Schnicer sobre su presencia en TIFF.

Porra Guardiola coincidió en que "significa mucho".

"Somos conscientes que es un golpe de suerte, también. Es una película que tiene muchísimo trabajo y que nosotros amamos pero sabemos que hay otras películas buenísimas y de pronto tienes la suerte de que te elijan para algo así. De repente te abren puertas y te ayuda a seguir", añadió.

Schnicer definió "Tigre", que está protagonizada por Marilú Marini, María Ucedo, Agustín Rittano, Lorena Vega, Melina Toscano y Magalí Fernández, como "una película coral, que tiene muchos personajes, que pasan varias historias al mismo tiempo y que cada una tiene su propia particularidad".

"Se le puede llamar como un experimento afectivo", añadió la directora argentina.

La cinta está basada en un guión que la propia Schnicer empezó a escribir hace 10 años tras pasar un verano en el delta del Tigre, uno lugar situado al norte de Buenos Aires que Porra Guardiola califica como "hipnótico".

"Pase un verano con unos amigos allí y lo pasé muy bien. Me enamoré y siempre vuelvo", explicó Schnicer.

"Ese verano me marcó. En muy poco tiempo, cambias de actitud. Los locales lo llaman el mal del sauce, que es un abotonamiento, que te pesa, tus acciones cambian, tu forma de pensar. Tiene algo muy particular. En cinco días puede pasar esto. Y eso me resultaba interesante", añadió.

Preguntados sobre la potencia actual del cine argentino, que en TIFF tiene la mayor representación de los países de habla español tras España, los dos realizadores señalaron que hay mucho esfuerzo detrás de ese éxito.

Schnicer dijo que "es un orgullo" formar parte del cine argentino, en el que "hay mucha lucha, trabajo, amor", y dijo que además de las películas argentinas que están llegando a los festivales internacionales, "hay muchas otras que no llegan y que están increíbles".

Por su parte, Porra Guardiola señaló que parte de la potencia del cine argentino de hoy en día se debe a las políticas de fomento que han existido.

"Hay una ley de cine muy fuerte, que se hizo en un momento dado, y que ha permitido que se hiciesen muy buenas películas. Y ahí donde hay muchas películas, empiezan a haber muy buenos técnicos, cineastas. Pero no es que los argentinos sean mejores. Es que han podido trabajar más", declaró.

"En cualquier país donde se haga una policía de promoción del cine, va a tener una buena cinematografía", terminó señalando.