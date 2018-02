Un documental da la voz a las mujeres para retratar el machismo en el cine

El discurso de Patricia Arquette en los Óscar de 2015 fue el detonante de "Las Goyas", un documental universitario que da voz a las mujeres de la industria para denunciar los "años de mierda de machismo" en el cine, explica a EFE su director, el periodista Luis Miguel Juan Palao.

"Tristeza", "machismo", "conciencia patriarcal" o "la historia se cuenta a través de los hombres" son algunas de las reflexiones compartidas por las catorce mujeres de la industria cinematográfica a las que Juan Palao (Yecla, Murcia, 1995) da voz en "Las Goyas".

"Este documental es mi trabajo de fin de grado (...), pero es una idea en la que yo siempre he reparado mucho; sobre todo, desde 2015, cuando Arquette lanza su discurso al recoger el Óscar a mejor actriz de reparto", explica el periodista.

Rodado entre marzo y junio de 2017, este mediometraje documental se estrenó el pasado 29 de enero en el IbizaCineFest y ahora viajará a festivales europeos.

"Es una industria machista, no hay nada más que ver los datos. Los hombres mandan en muchas ocasiones, y es un simple reflejo del machismo que hay en la sociedad, que impera en otras industrias, y en esta del cine pasa lo mismo", denuncia.

En 2015, detalla, tan solo el 19 % de las películas españolas estuvieron dirigidas por mujeres; a lo largo de la historia de los Goya, han sido nominadas a mejor dirección un 12 % de mujeres, y el presupuesto medio de las directoras es de 800.000 euros, frente a los dos millones de media de sus colegas varones.

Actrices como Ruth Talavera, Mariona Terés, Esperanza Elipe y Úrsula Gutiérrez y las directoras Belén Herrera, Manuela Burló Moreno y Ana Díez van repasando en "Las Goyas" estos datos de una industria "dominada por hombres".

En la gala de la 32 edición de los premios, que se celebra mañana, hay razones para ser "optimistas", reconoce Juan Palao: "No hay más que ver las nominaciones".

En la Academia de Hollywood, continúa el periodista, ya ocurrió algo similar: "Hace dos años, hubo la polémica de 'Oscar so white' porque no había ningún nominado negro. Se le criticó tanto que al año siguiente hubo dos ganadores negros, y en todas las categorías se nominó a un negro: fue inédito".

"Este año, con el caso Harvey Weinstein y la campaña #MeToo, en los Óscar hemos visto cómo se ha nominado, después de muchos años, a una mujer a mejor dirección -Greta Gerwig por 'Lady Bird'-, y por primera vez en 90 años se ha nominado a una mujer a mejor dirección de fotografía -Rachel Morrison por 'Mudbound'-", apostilla.

En los Goya de mañana "pasa lo mismo": "'La librería' y 'Verano 1993' son candidatas a mejor película y las han dirigido mujeres, Isabel Coixet y Carla Simón (respectivamente). Además estas producciones coincide que tienen personajes femeninos potentes".

"Espero que la cosa no quede en nominación y derive en el premio finalmente. Con Coixet no lo tengo muy claro, pero Simón estoy seguro que va a ganar si no en mejor película, sí en dirección novel, y eso va a ser un gran paso en todos estos años de mierda que llevamos con respecto al machismo en la industria", concluye el periodista murciano.