La música electrónica entra en el Liceu interpretada por orquesta sinfónica

Éxitos de música electrónica de artistas como Laurent Garnier, Daft Punk y Avicii forman parte del repertorio del espectáculo "Maestro", que interpretarán mañana cinco DJ y la orquesta sinfónica GIO en el Gran Teatre del Liceu.

Según los organizadores del concierto, mas de 25 temas del último cuarto de siglo han sido orquestados por el compositor Marc Timón para el centenar de músicos que subirán al escenario del Liceu.

"Flying Free" de Pont Aeri, "Levels" de Avicii, "I feel for You" de Bob Sinclar o "Addagio for String" de DJ Tiesto son algunos de los temas que sonarán en las dos horas de espectáculo, que contará con proyecciones audiovisuales del estudio barcelonés Inocuo the Sign.

Marc Timón es, además del responsable de llevar las piezas 'dance' a las partituras de la orquesta sinfónica, el director del montaje "Maestro".

Este músico catalán residente en Los Ángeles es un compositor versátil que ha compuesto música para producciones de cine, videojuegos, teatro, orquestas sinfónicas y bandas de jazz, pop-rock o música electrónica.

En esta ocasión trabaja con la GIOrquesta, una orquesta sinfónica de Girona capaz de interpretar música de todos los estilos, que nació por iniciativa de los hermanos Marcel y Jaume Sabaté el 5 de febrero de 2012 a la Sala Montsalvatge del Auditori de Girona.

Durante sus cinco años de existencia ha acompañado a solistas como Sílvia Pérez Cruz, Milos Karadaglic, Nemanja Radulovic o Daniel Müller-Schott.