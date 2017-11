El dúo estadounidense MGMT se suma al cartel del Mad Cool 2018

El dúo estadounidense de pop psicodélico MGMT se suma al cartel del festival Mad Cool 2018, que se celebrará entre el 12 y el 14 de julio próximos, según han anunciado hoy los organizadores.

La banda de Ben Goldwaser y Andrew VanWyngarden, fundada en 2002, presentará en el Mad Cool su inminente nuevo álbum, el primero en cuatro años, que aún no tiene fecha de publicación pero del que se acaba de lanzar el primer sencillo, "Little Dark Age".

MGMT alcanzaron la fama mundial en 2008 con el álbum "Oracular Spectacular", que incluía himnos rompepistas como "Kids", "Time To Pretend" o "Electric Feel", y le siguieron trabajos como "Congratulations" (2010) o "MGMT" (2013), el último hasta la fecha.

La organización de Mad Cool anunció el martes pasado el primer artista confirmado para su próxima edición, la banda estadounidense de rock Queens Of The Stone Age y desde entonces ha ido comunicando cada día nuevos fichajes.

Así, el festival, que trasladará su sede de la Caja Mágica a un nuevo recinto en Valdebebas, contará también el año que viene con el trío de synthpop de Baltimore Future Islands, que presentará su último álbum "The Far Field", y con el quinteto de New Jersey Real Estate.

En su última cita, Mad Cool congregó a un total de 135.000 personas en tres jornadas después de agotar todas sus entradas y abonos tres meses antes de su celebración, con un cartel protagonizado por Foo Fighters, Green Day, Kings of Leon, Wilco y M.I.A.