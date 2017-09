El escritor estadounidense Paul Auster, entre los candidatos al Man Booker

El escritor estadounidense Paul Auster figura entre los favoritos para ganar el premio británico de literatura Man Booker 2017, al que también optan Emily Fridlund, Mohsin Hamid, Fiona Mozley, George Saunders y Ali Smith, informó hoy la organización.

La estadounidense Fridlund y la británica Mozley son candidatas a este galardón por primera vez, mientras que Hamid (británico-paquistaní) y Smith (R. Unido) entraron en la lista final de seis en ediciones anteriores, destacaron los organizadores en un comunicado.

El Man Booker se concede anualmente y premia la mejor novela escrita en inglés y publicada en el Reino Unido.

El último ganador de este galardón fue el pasado octubre Paul Beatty, por su novela satírica "The Sellout", quien se convirtió en el primer estadounidense en recibir el reconocimiento en la historia del certamen.

En esta edición, Auster participa con la novela "4321" (Faber & Faber), su compatriota Saunders con "Lincoln in the Bardo" (Bloomsbury Publishing) y Fridlund debuta en este prestigioso certamen con "History of Wolves" (Weidenfeld & Nicolson).

El británico-paquistaní Mohsin Hamid opta al premio con "Exit West" (Hamish Hamilton), mientras que Mozley y la también británica Ali Smith compiten con "Elmet" (JM Originals) y "Autumn" (Hamish Hamilton), respectivamente.

Las lista de seis candidatos incluye "libros únicos y valientes" y, "en su conjunto", atraviesan las "fronteras de las convenciones", destacó en el comunicado la presidenta del jurado, la baronesa Lola Young.

Aunque previamente este galardón sólo estaba abierto a escritores del Reino Unido, Irlanda y los países de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth), desde hace cuatro años son invitados a participar autores de habla inglesa de otras nacionalidades.

El ganador será anunciado el 17 de octubre en una ceremonia que tendrá lugar en el edificio Guildhall de la City (centro financiero de Londres), a la que acudirán junto con los nominados, numerosas personalidades del mundo literario y que será televisada por la cadena BBC.

Este premio literario, entregado por primera vez en 1969 y considerado como el más prestigioso del Reino Unido, está dotado con 50.000 libras (66.280 dólares).