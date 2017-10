La estrella de la música beréber volverá a cantar en Argelia 40 años después

Idir, nombre artístico del cantante kabil Hamid Cheriet, presentó hoy su próximo concierto en Argelia, su país natal, donde no actúa desde hace cuatro décadas por obstáculos del régimen.

En una rueda de prensa ofrecida en Argel, Idir insistió en que siempre luchó por su identidad y su legua amazigh -berber- y que esa lucha ha sido el principal escollo para poder desarrollar su carrera musical en la tierra que le vio nacer.

"He encontrado obstáculos frente a un cierto poder, que me ha impedido trabajar a fondo mi identidad. He luchado como he podido y ahora esta identidad, sobre todo esta lengua -amazigh-, se ha convertido en oficial", afirmó.

Víctima como otros kabiles de la políticas de represión y de arabización impuestas durante décadas por el régimen argelino, Idir ha desarrollado su carrera artística en Francia, donde también es una celebridad y donde ha grabado canciones tan famosas como "La corrida" con Francis Cabrel.

"Hay tantas constantes que están aquí y tantas variables a tener en cuenta. En ningún momento he expresado mi falta de deseo de cantar en mi país, siempre he amado este país. Pese a 40 años de emigración soy aún argelino", afirmó.

Idir, compositor e intérprete, volverá de nuevo a un escenario en Argelia, que no pisa desde 1979, el 4 y 5 de enero con motivo de la fiesta tradicional de Yennayer, el año nuevo beréber, en un espectáculo que ya ha desertado una enorme expectación.

"Creo que ha llegado el momento (de volver). Los años pasan más rápido que antes. Siempre he pensado en el regreso, siempre tenía una maleta en mi cabeza, pero no estaba lista para viajar", afirmó Idir antes de felicitarse, aunque con reservas, por el reciente reconocimiento de la lengua amazigh.

La equiparación de la lengua de los beréber con el árabe fue uno de los puntos más importantes de la reforma de la Constitución argelina aprobada en 2016.

A este respecto, Idir señaló que considerar oficial esta lengua es "exagerado", ya que las dos lenguas no están al mismo nivel y aún queda mucho que "discutir".

Su último álbum, "Aquí y en otros lugares", salió a la venta el pasado abril y en él canta junto a estrellas de la música francesa como Charles Aznavour, Francis Cabrel o Benard Lavilliers.

En este sentido, el cantante argelino abrió la puerta a ampliar este tipo de colaboraciones a artistas como Julio Iglesias o Luis Llach.