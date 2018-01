La excorresponsal de la BBC cree que la brecha salarial daña la "credibilidad" de la cadena

La excorresponsal de la BBC en China Carrie Gracie, que dimitió al saber que su salario era muy inferior al de sus colegas varones, opinó hoy que la brecha salarial en la cadena pública británica "daña su credibilidad" de manera "inaceptable".

La periodista, a cargo durante cuatro años de la corresponsalía en China de la cadena, compareció ante la comisión parlamentaria sobre Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, que evalúa la situación de la brecha salarial en el Reino Unido, en particular en la BBC.

Carrie subrayó que la cadena debe "contar la verdad" sobre el sesgo de salarios en el que incurre, a fin de liderar el camino en otros sectores que afronten problemas similares en el Reino Unido.

"No nos dedicamos a fabricar pasta de dientes ni neumáticos. Nuestro negocio es la verdad. No podemos operar sin verdad", afirmó la reportera, que opinó que si la cadena no está "preparada para examinarse de manera honesta" no puede generar confianza en su manera de informar.

Gracie, de 56 años, recordó que el pasado julio se llevó un "shock" cuando se enteró del sesgo salarial por género que existía en la BBC, cuando el canal se vio forzado a divulgar públicamente los salarios de algunos de sus periodistas estrella.

Afirmó que cuando se le asignó el trabajo en China "insistió" en que se le pagara un "salario parejo" y que sabía que se dejaría "la piel" en ese cargo, donde "desempeñaría el trabajo al menos tan bien como cualquier hombre".

"Insistí en un salario parejo. Pensé que había ganado un compromiso con la paridad salarial cuando me fui a China, por lo que luego me llevé ese shock", apuntó la reportera, que el pasado mes publicó una carta abierta denunciando la situación de desigualdad.

Además, remarcó que su caso es "solo un ejemplo más de un problema más amplio".

"Yo tenía un cargo de responsabilidad y (la BBC) quería que mantuviera ese puesto... Si la BBC no puede resolver mi situación, ¿cómo pueden resolver la de otras personas más vulnerables que no tienen un perfil público?", se preguntó.

La actual situación de brecha salarial en el canal está "dañando la credibilidad" de la BBC "de una manera completamente inaceptable", opinó.

"La BBC vive o muere en base a su reputación por contar la vedad sin miedo, eso es lo que hacemos cada día y lo que nuestros jefes deberían hacer", agregó.