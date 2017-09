El expresidente Bush entregará un premio al liderazgo al cantante Bono

El expresidente George W. Bush (2001-2009) entregará un premio al liderazgo al vocalista del grupo irlandés U2, Bono, por su labor humanitaria como cofundador de la campaña One, una organización que pone presión a las naciones más poderosas del mundo para acabar con la pobreza extrema.

El artista será reconocido en abril próximo por sus "contribuciones humanitarias en el área de la pobreza y las enfermedades prevenibles, particularmente entre las poblaciones más vulnerables del mundo", según un comunicado de prensa del Centro Presidencial George W. Bush.

El texto señaló que la medalla George W. Bush al "Liderazgo Distinguido" es otorgada anualmente a un individuo que ha tenido un impacto en la comunidad global, ha inspirado a otros a la acción y ha demostrado un compromiso constante para mejorar las vidas de los demás.

"La pasión de Bono por acabar con la pobreza y la enfermedad es lo que de verdad importa. Utiliza ser una celebridad no para beneficio personal, sino para mejorar y salvar vidas", apuntó el expresidente Bush en declaraciones recogidas en el comunicado.

Bono, de 57 años, fundó la campaña One en 2004, resultado de la colaboración de once organizaciones humanitarias, entre las que destacan Bread for the World ("Pan para el Mundo"), Oxfam America, Save the Children o World Vision ("Visión Mundial"), entre otras.

El galardón será entregado en una de las sedes del Centro Presidencial George W. Bush en Dallas (Texas, Estados Unidos) durante un foro sobre liderazgo que tendrá lugar del 18 al 20 de abril de 2018.

Bush, de 71 años, señaló que Bono tenía "un corazón enorme y un alma desinteresada" en un tuit que publicó en mayo, en una foto en la que ambos salen sonriendo en un rancho de Texas.