La francesa Isabelle Huppert, gran protagonista del festival luso Leffest

La actriz francesa Isabelle Huppert es la principal protagonista del festival de cine luso Leffest, que este año se celebra en Lisboa y la vecina Sintra, y que contará con una exposición fotográfica y una retrospectiva sobre la intérprete.

Huppert estará en la 11ª edición del certamen, que arranca mañana, viernes, así como en la inauguración de la exposición fotográfica sobre su carrera, programada para el sábado en el Museo de las Artes de Sintra (MU.SA).

El traslado de parte de la programación a Sintra, a unos 30 kilómetros de Lisboa, es una de las novedades del mayor festival portugués de cine, que en las ediciones anteriores se celebró en Estoril y en la capital portuguesa.

Entre el resto de homenajeados de esta edición a través de retrospectivas figuran el realizador estadounidense Abel Ferrara, el británico Peter Brook y los portugueses João Mário Grilo y José Vieira.

En la competición del festival participan "La Libertad del Diablo", del mexicano Everardo González, y "Cocote", del dominicano Nelson Carlo de Los Santos, que se juntan a filmes reconocidos internacionalmente como "Call Me by Your Name" ("Llámame por tu nombre"), del italiano Luca Guadagnino.

También compiten películas estadounidenses como "How to Talk to Girls at Parties" ("Cómo hablar con chicas en las fiestas"), de John Cameron Mitchell, y "Lucky" ("Afortunado"), de John Carroll Lynch, que supuso la última aparición en la gran pantalla de Harry Dean Stanton, fallecido este año.

El Leffest también acogerá el estreno en Portugal de varias cintas, como "Last Flag Flying", del estadounidense Richard Linklater; "Wonder Wheel", de su compatriota Woody Allen, y "A Prayer Before Dawn" ("Una oración antes del amanecer"), del francés Jean-Stéphane Sauvaire.

Además, la sección "Preservar la Memoria del Cine" celebra grandes filmes de la historia del séptimo arte con ediciones restauradas, como "El sol del membrillo" (1992), del español Víctor Erice; "The Exorcist" ("El exorcista", 1973), del estadounidense William Friedkin, y "Novecento" (1976) do italiano Bernardo Bertolucci.

Al margen del cine, las otras artes también serán celebradas en el Leffest, como es el caso de la literatura, que cuenta con una sesión dedicada al escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, con la proyección de películas que inspiraron sus obras literarias.

Esta edición termina el día 26 de noviembre, con una sesión especial de "The Disaster Artist", realizado por el estadounidense James Franco, en homenaje a "The Room" ("La habitación", 2003), de su compatriota Tommy Wiseau.