El fuego de Rammstein vence a la lluvia en el Resurrection Fest

El plato fuerte del Resurrection Fest Estrella Galicia 2017, Rammstein, ha pasado esta noche por el escenario principal del festival ofreciendo un espectáculo pirotécnico y musical que se impuso a la lluvia, que hizo acto de presencia a última hora en un recinto abarrotado que recibió a la banda alemana en su único concierto en la península de este año.

Ya por la tarde, antes de la apertura del Main Stage, se pudo ver instalado el material pirotécnico con el que Rammstein empezó su concierto y con el que aderezaron su hora y media de actuación, en la que viajaron con su sonido arrollador característico por todos sus clásicos, modificando su vestimenta para adaptarse a la temática de sus canciones.

Temas como "Reise Reise", "Feuer Frei", "Links 2, 3, 4" o "Ich Will" se fueron sucediendo entre el fuego de los lanzallamas y los coros del público, que crecerían con su emblemática "Du Hast" o con "Mein Herz Brennt" y la intensa interpretación a capella que hizo el cantante de la banda, Till Lindemann.

La traca final llegaría de la mano de otras de las canciones más icónicas de la banda, con la potencia de Sonne, la ironía de "Amerika y, ya para cerrar la que probablemente haya sido la actuación más vistosa de la historia del festival, la melódica "Engel", otro de los clásicos de los inicios de Rammstein para el que el cantante se elevó sobre el cielo de Viveiro con unas alas de ángel.

Este concierto en el Resurrection Fest contó con una sorpresa, y es que, aprovechando que estaban en España, tocaron su única canción en castellano, "Te quiero puta", con la que concluyeron su espectáculo ante un público eufórico que no dejó de pedir más en ningún momento.

Antes del grupo que más gente ha atraído a esta edición del festival, que había vendido 80.000 entradas antes de empezar, por los cuatro escenarios de Resurrection Fest fueron paseando grupos de todo tipo, desde los experimentales "The Inspector Cluzo" hasta los americanos Northlane y su metalcore progresivo.

Los españoles Vita Imana, viejos conocidos del público de Viveiro, volvieron para presentar "El M4L" (Autoeditado, 2017) y poner en movimiento a todo aquel que se acercó al Chaos Stage con su metal extremo y sus ritmos frenéticos a pesar de la lluvia que empezaba a asomar.

El escenario principal comenzó a llenarse con Architects, una banda que está pasando por su mejor momento en lo musical -su disco "All The Gods Have Abandoned Us" (Epitaph Records, 2016) recibió la aclamación unánime de la crítica- pero por uno muy duro en los personal tras la muerte de su compositor y guitarrista principal, Tom Searle.

Además de homenajear al fallecido músico, fundador de la banda y hermano del batería, los ingleses descargaron toda su energía y concluyeron con uno de los momentos más emocionantes del festival, la interpretación de "Gone With The Wind", la canción de su último disco en la que hablan sobre la lucha de Searle contra el cáncer.

"Esta canción y todas las que tocamos serán siempre en nombre de Tom", anunció el cantante, Sam Carter, antes de cantar con el público este último tema, en el que recogen sus reflexiones: "Una enfermedad sin más remedio que el que pueda encontrar en mi interior / ¿Alguna vez has pensado lo profundo que te puedes hundir hasta convertirte en nada?".

El hardcore de Terror y Deez Nuts tomaría el relevo antes de que Enter Shikari y su hardcore electrónico, plagado de efectos de sintetizador y elementos rompedores, calentase los motores para recibir a los protagonistas indudables de la noche, los alemanes Rammstein.

La noche no termina aquí, ya que después del espectáculo de Rammstein aún quedan por dar guerra el metal extremo de Napalm Death y el trío instrumental Animals as Leaders quienes, liderados por el virtuoso Tosin Abasi, cerrarán la noche en el Desert Stage, el último escenario en ser inaugurado.

El fin de fiesta le corresponderá al grupo coruñés Display of Power, un tributo a Pantera que cerrará la carpa del Ritual Stage junto a los aficionados del legendario grupo texano, famoso por temas como "Walk", "Domination", "5 Minutes Alone", "I'm Broken" o "Cowboys from Hell".

Aunque el grupo más grande de esta edición ya ha actuado, para la jornada de mañana aún quedan bandas de la talla de Rancid, Mastodon o Sabaton, que pisarán el campo de Celeiro para errar esta 12ª edición de un Resurrection Fest que, por ahora, está cumpliendo con todas las expectativas.