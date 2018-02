Una joven cineasta busca financiación para exhibir su corto sobre expatriados

El cortometraje de la valenciana Beatriz Cabrera "One Way", una historia sobre expatriados españoles, ha sido seleccionado en el Hollywood Reel Independent Film Festival de Los Ángeles y busca ahora, a través de una campaña de micromecenazgo, posicionarse en los festivales internacionales independientes.

La historia de "One Way" es también la suya propia, "una carta de cariño" a su familia y sus amigos "que se quedaron allí" cuando ella se fue, señala Cabrera a Efe, y de la lucha constante de tantos expatriados que viven pendientes de lo que pasa en su país y tienen la sensación de "culpabilidad" por haber abandonado a su gente.

Esta valenciana de 32 años estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universitat Politècnica de València (UPV), en la especialidad de Imagen y Sonido, y diseño gráfico en la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD), mientras que una beca Erasmus le llevó a Berlín para acabar viviendo allí cinco años: "No me era posible conseguir trabajo en España".

"La lengua, la cultura, la gente... A todo te haces poco a poco, pero deja mella sentir que nunca acabas de encajar y que cuando vuelves, la vida ha seguido sin ti aquí", recuerda para argumentar que fue así como nació la historia de "One Way".

Una beca Fulbright le dio la oportunidad de estudiar un máster de dirección de cine en Los Ángeles, en el New York Film Academy, que le introdujo en el mundo del séptimo arte y en numerosos proyectos independientes, cortos y largometrajes, en todos los ámbitos, desde dirección de fotografía hasta la asistencia de dirección, maquinista, postproducción y edición.

"Pero no todo es bonito" cuando quieres realizar tu proyecto propio, indica Cabrera, ya que la industria del cine es el motor de la ciudad pero "todo está muy reglamentado y es muy costoso".

La oficina oficial FilmLA regula toda la actividad en torno al cine, desde los permisos para rodar "aunque sea en tu propia casa", y como ejemplo la cineasta señala que un día de trabajo suma 2.400 dólares solo en localizaciones y alquilar material son 600 dólares al día.

Para la realización del corto "One Way" pidió un préstamo bancario y acudió a la familia, pero ahora queda lo más duro: sufragar los costes de mover el trabajo por los festivales y lograr cierto reconocimiento.

"Aquí los festivales son un negocio y se aprovechan de ser la única plataforma para que un corto independiente pueda ser proyectado en una sala de cine", lamenta para explicar que conseguir tener presencia en estos festivales varía entre los 25 y los 80 dólares, según su palmarés, antigüedad e importancia.

La cineasta valenciana ha elaborado una lista de los que considera más interesantes, que suma un coste de unos 2.000 dólares, para lo cual ha abierto una campaña de micromecenazgo en la plataforma Indiegogo (www.indiegogo.com/projects/one-way-goes-to-festivals-film-d rama#/) para ayudar a que el proyecto siga adelante y "dar visibilidad y compartir el mensaje" que quiere transmitir.

Hasta el momento esa campaña lleva recaudados casi 700 dólares, el 35 % del objetivo planteado.

Para la realización del corto, rodado en una sola toma al estilo del "Birdman" de Alejandro González Iñárritu, Cabrera contó con un equipo de veinticinco personas y los actores Gerald B. Fillmore (de la serie "Gym Tony"), Gabriel Soler, Elisa V. McCoy, Luis Miguel Seguí (de "La que se avecina") y Andrea Lareo, que interpretó una escena de "La La Land".

"One Way" ha sido seleccionado en el Hollywood Reel Independent Film Festival y será proyectado en Regal LA Live en Downtown, un festival considerado "Oscar qualifying", en el que los ganadores son posibles contendientes para la siguiente entrega de los premios de la Academia.

"Esto es más bien para los largometrajes, pero eleva la categoría del festival y hace que acuda más público a ver los bloques de cortometrajes", explica.

En 2016 Cabrera abrió una campaña similar para otro de sus cortos, "Drones Don't Fly When the Sky is Grey", una historia basada en hechos reales sobre la vigilancia gubernamental a raíz del caso de Edward Snowden, y prepara ahora varios guiones para largometrajes, uno de ellos una biografía de la actriz e inventora austríaca Hedy Lamarr.