Un libro se acerca a la obra de Picasso a través del olfato

La vista no es el único sentido que se puede emplear para apreciar un cuadro, o al menos eso opina la murciana Remedios Rabadán, que ha creado un libro en el que la obra de Picasso se abre camino a través del olfato, un sentido "sin filtros", que lleva las sensaciones "directamente hasta el cerebro".

"Tengo una casa en la playa en la que durante años coleccioné y guardé algunos cuadros y obras de arte. Luego, pasé cuatro años sin poder ir allí y, cuando volví, la primera sensación que me invadió fue el olor de los cuadros. Eso me hizo pensar que, si por algún motivo no pudiera volver a verlos, su olor me devolvería siempre a ellos", explica.

La autora de "La esencia de Picasso" describe así su peculiar proyecto que une pintura, literatura y olor y que actualmente está en proceso de edición a través de una campaña de recaudación de fondos con el sistema del crowfunding.

Rabadán, licenciada en administración de empresas y amante del arte, comenzó a investigar cómo trasladar el olor a una imagen y dio con la técnica de impresión avanzada de la "microencapsulación", que permite introducir esencias y aromas en burbujas de tinta que se desprenden al rozarlos con las manos.

"Al acariciar la obra, se respira el arte, literalmente", ha apuntado, y ha considerado que las sensaciones que le llegarán a cada "lector" serán diferentes, igual que cada espectador que contempla un cuadro puede tener distintas sensaciones, percibir distintos matices o hacer distintas interpretaciones.

Incluirá doce de las obras más conocidas de Picasso como el Guernica, las Señoritas de Aviñón o su último autorretrato, impresas en gran formato (29 por 37 centímetros) con esta técnica de "micro encapsulación" y con textos a modo de breves comentarios y explicaciones sobre sus impresiones personales de cada una de ellas.

La editorial Planeta se ha comprometido a lanzar una primera edición de 1.000 ejemplares de este proyecto, para el que Rabadán busca ahora financiación (unos 70.000 euros) a través del "crowfunding", un "nuevo sistema de financiación para un nuevo concepto de libro", asegura.