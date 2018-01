El líder de "Jarabe de Palo" dice que el cáncer en su vida es como una anécdota

El español Pau Donés, líder de la banda "Jarabe de Palo", aseguró hoy en la capital ecuatoriana, Quito, que se siete bien de salud y que el cáncer en su vida "está siendo como una anécdota más, algo poco importante", un "catarro mal curado" en comparación con la muerte de su madre en trágicas circunstancias.

"A los enfermos de cáncer, cuando tenemos pelo se nos ve bien", dijo alegre en una rueda de prensa al ser preguntado sobre el estado de su salud, para arrancar enseguida con un "estoy bien".

"No tengo tumores, los marcadores tumorales también están a cero, que eso en cáncer quiere decir que, aunque tenemos la enfermedad, porque el cáncer es algo que no se cura, la enfermedad está dormida", comentó al señalar que trata de vivir lo mejor posible con ese mal.

Puntualizó que también anímicamente está bien: "El cáncer en mi vida está siendo como una anécdota más, algo poco importante", dijo y comentó que las personas se pueden morir de muchas cosas, una de ellas el cáncer.

"Desde que naces te empiezas a morir. Es una frase un poco dura pero es así", subrayó y añadió que lo del cáncer se lo ha tomado como un reto y no desde el punto de vista de la lucha, pues no le gusta pelearse con nada ni con nadie, sino convivir y llevar la vida lo más normal posible.

De visita en Ecuador para ofrecer mañana en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto al colombiano Manuel Medrano, un concierto por los 20 años de la banda y su medio siglo de vida, Donés rememoró que ha tenido días en que por el cáncer se levantó pensando que estaba muriendo y en otros vivió momentos de "tremenda clarividencia".

Así, en los dos años que estuvo alejado de los escenarios desde que le detectaron la enfermedad, se sintió en un "nivel altísimo" desde el punto de vista creativo y fue en esa época en la que escribió "Humo", una canción a uno de sus grandes amores: la vida.

En medio de risas confesó que hubiese esperado que la enfermedad le cambie en algo pero apuntó que sigue haciendo lo mismo que hace veinte años: va al gimnasio, da conciertos, escribe y graba discos.

También escribió un libro en el que, en 50 capítulos cortos, ofrece pensamientos, inquietudes e ideas, comentó.

Pero para festejar el umbral de los 20 años como grupo y el de sus 50, decidieron ofrecer un espectáculo especial, por lo que asegura que el de mañana será muy emotivo, con gran acercamiento al público.

Dice que no se plantea muchas preguntas sobre sí mismo ni sobre su pasado o su futuro. Prefiere vivir el presente, y aunque el más inmediato lo tiene en Ecuador, en el calendario de conciertos constan ya Estados Unidos y México, entre otros.

Confesó que su madre, artista, fue la causante de que él sea músico y de que se haya decantado por el tipo de música que interpreta. Recordó con gratitud que ella notó que con la música lograba concentrarse y combatir así su hiperactividad.

El suicidio de su madre significó para Donés un golpe fortísimo que le obligó a madurar a temprana edad y a asumir responsabilidades que hasta entonces no tenía.

"El cáncer ha sido, más que otra cosa, un catarro mal curado al lado de lo que significa perder una madre en esas circunstancias", comentó.

"De la noche a la mañana, pasé de ser un adolescente idiota con 16 años, que me pensaba que me iba a comer el mundo, que sabía todo, que mis padres no sabían nada...de golpe a ser de madre, padre de mis hermanos y afrontar la vida con una responsabilidad que nunca había tenido y eso me hizo muy fuerte", relató.

Ahí -añadió- le perdió "el mido a la vida, de un día para el otro".

Líder de la agrupación española de rock y pop rock que se formó en 1996 y que se dio a conocer con el exitoso tema "La Flaca", que formó parte de su primer álbum, titulado de igual manera, Donés aplaude los beneficios de internet para la publicidad de los músicos y el contacto con los fanes.

No obstante, asegura que le gustan las entrevistas, el contacto con la prensa y la crítica "con criterio".

La banda está integrada por su líder y vocalista, Pau Donés, Andrea Amador (violoncelo), Jaime de Burgos (piano de cola y otros teclados) y Jordi Vericat (Bajos).