El teatro londinense Old Vic recibe 20 quejas contra el actor Kevin Spacey

El teatro londinense The Old Vic, del que Kevin Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015, dijo hoy que ha recibido quejas de 20 personas que aseguran que fueron acosadas sexualmente por el actor estadounidense.

La institución recibió esos testimonios, que acusan al artista de presunta "conducta inapropiada", durante una investigación interna sobre el asunto, indicó en un comunicado.

El pasado 31 de octubre, el actor mexicano Roberto Cavazos desveló en su página de Facebook que había sido víctima del acoso del interprete estadounidense cuando ambos coincidieron en el Old Vic.

La dirección de la emblemática sala explica hoy que, a pesar de que en aquel momento existían "procedimientos" de denuncia, los afectados sintieron que "no podían plantear sus preocupaciones" a ningún responsable del teatro y que Spacey "operaba sin el suficiente escrutinio".

"Esto es claramente inaceptable y 'The Old Vic' se disculpa sinceramente por no haber facilitado un ambiente o una cultura interna en la que la gente sintiera que podía expresarse libremente", se afirma.

El presidente del consejo del teatro, Nick Harry, se comprometió a propiciar en adelante "un ambiente seguro, en el que no haya ni prejuicio ni acoso de ningún tipo".

Spacey, de 58 años, ha sido acusado en las últimas semanas por numerosas personas, la mayoría hombres, de acoso o conducta sexual inapropiada, lo que ha puesto en entredicho su reputación y su carrera.

A raíz de las denuncias, el intérprete aseguró que se sometería a "evaluación y tratamiento", sin precisar de qué tipo.

Netflix ha roto lazos con el actor, el proyecto de una película sobre el escritor Gore Vidal ha caído en el olvido y la serie "House of Cards" baraja "matar" al personaje protagonista, que encarna Spacey, para salir adelante, tras una suspensión temporal.