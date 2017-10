La memoria del exilio cubano está a salvo en un docudrama televisivo

El productor cinematográfico español Carlos Vasallo ha hecho con el exilio cubano lo que no hizo cuando emigró a México con los exiliados provenientes de España: filmar a sus líderes para que quede "una imagen y una voz que los represente".

Con "Leyendas del exilio", una serie televisiva producida por él y por el cubano Lilo Vilaplana, que a la vez es el director, Vasallo se quita parte de la "pena" que siente por no haber recogido el testimonio de la viuda de Manuel Azaña, presidente de la República española, y de los miembros del Gobierno de España en el exilio.

"Los conocí a todos en México, pero no hice nada" por preservar su memoria, dice a Efe el hoy director ejecutivo y presidente de América TeVé, un canal independiente que emite desde Miami 10 horas al día de entretenimiento y 5 horas de noticias en español y que empezará a pasar la serie a partir del domingo 22 de octubre.

La primera temporada consta de 13 capítulos, cada uno dedicado a un cubano que luchó contra el castrismo y acabó en el exilio.

Vilaplana, que hace mucho tiempo deseaba "poner la historia en su lugar", optó por el docudrama para acercar el producto a una amplia audiencia.

"Se trata fundamentalmente de entrevistas en las que cada figura del exilio cuenta su verdad frente a una cámara y luego nosotros recreamos ciertos pasajes que nos parecieron ideales para una puesta en escena", explica a Efe.

Vilaplana aprovecha la oportunidad para "devolver" a los cubanos presentadores y actores muy conocidos de la televisión de su país que, al igual que los entrevistados, están terminando sus vidas en Miami, como es el caso de Ana Luisa Rubio y Orlando Casín, entre otros muchos.

El día de 1961 en que llevaron frente a un pelotón de fusilamiento al líder universitario y católico Alberto Muller, hoy de 78 años, está narrado por él mismo en la serie.

"En aquel momento, frente al supuesto pelotón de fusilamiento, pensé muchas cosas, me despedí de todo y ya ves, aquí estoy, dando guerra todavía", rememora en unas declaraciones a Efe este antiguo profesor de Periodismo que sigue activo en la profesión.

En la primera tanda de la serie -hay otros 13 capítulos listos- está Félix Ismael Rodríguez, coronel de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos y exagente de la CIA al que se considera clave en la captura del Che Guevara en Bolivia en 1967.

Otro antiguo agente de la CIA, Luis Posada Carriles, que fue condenado en Venezuela por el atentado sufrido en 1976 por una aeronave de Cubana de Aviación que causó la muerte de sus 73 ocupantes, también tiene su capítulo.

José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate y sobreviviente de un ataque de cazabombarderos cubanos contra tres avionetas de esa organización que dejó cuatro muertos, le da la razón a Vasallo cuando dice que si no se graban los testimonios de los exiliados más mayores, "se corre el riesgo de que se pierda su historia".

"Tengo 77 años y estoy viejo y retirado. Este cuerpo ya no da más. Yo he sido un hombre de acción, no de hablar por las esquinas", señala Basulto a Efe.

Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, dice a Efe que considera un "honor" poder contar su parte de la historia "dura y amarga" de los cientos de miles de cubanos que desde el exilio han visto el respaldo de muchos países al castrismo y cómo Estados Unidos ha contribuido a mantener el "statu quo".

Basulto también tiene reproches para algunos gobernantes estadounidenses, empezando, dice, porque en bahía de Cochinos, la fallida invasión en la que él participó desde la inteligencia, "los que decían que nos estaban ayudando nos estaban tomando el pelo".

El proyecto de Vasallo es mucho más ambicioso. Se propone documentar la historia de otros exiliados cubanos que no empuñaron las armas o hicieron política, pero ayudaron en la lucha por la libertad.

Gente influyente en la música, el arte u otros campos. Desde los creadores del Miami Sound Machine a los dueños de los restaurantes Versalles o La Carreta de Miami.

"No pudieron derrotar al castrismo pero construyeron una ciudad (Miami) que es considerada la capital de Latinoamérica", subraya.

Otros entrevistados en la serie son Agapito Rivera, Santiago Álvarez, Juan Manuel Salvat Eugenio Rolando Martínez, Humberto Díaz Argüelles, Alberto Hernández, Hiram González y Roberto Marín Pérez. Ana Pérez