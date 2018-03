Un mexicano lector de mentes hace historia con show en español en Las Vegas

El mentalista mexicano Santiago Michel es a sus 24 años el primer artista en tener un espectáculo totalmente en español en la historia del "Strip" de Las Vegas, gracias a "ilusiones mentales" como la de adivinar el nombre del primer amor de una persona.

Michel tenía seis años cuando sus padres llevaron un mago a su fiesta de cumpleaños y ese día supo que la magia marcaría su vida.

Desde entonces, cuenta a Efe en una entrevista, se ha dedicado a estudiar, a leer y a prepararse para la que hoy es su realidad: tener su propio espectáculo en una gran ciudad, y Las Vegas le acaba de abrir esa puerta.

"Ilusión Mental" es el nombre del espectáculo en el que Michel lee la mente de sus espectadores, los encanta, los sorprende, y hasta los convence de que entre él y sus pensamientos no hay barreras.

"El haber llegado a este lugar es un sueño hecho realidad. Sin embargo, no es el llegar sino el mantenerse. Por supuesto que es y fue difícil, sin embargo, fue más acerca del proceso y la aventura de llegar a este lugar", dijo Michel.

Y ese lugar al que se refiere es nada más y nada menos que el Hotel Planet Hollywood, uno de los estandartes del famoso "Strip" de Las Vegas, donde comparte cartelera con artistas como Lionel Richie y Jennifer López.

Parte de su éxito, dicen quienes han visto su espectáculo, radica en que, de forma muy relajada y aparentemente sencilla, Michel adivina el nombre del primer amor de uno de los asistentes a quien escoge al azar.

Usando unas pequeñas pelotas y su mirada penetrante enfocada en un manojo de voluntarios del público identifica a quien miente y, prácticamente a ciegas, traza un mapa que otro voluntario tiene solamente en su cabeza y que con antelación le ha revelado al resto de los espectadores sin que Michel se entere.

En pocas palabras, deja claro por qué se promueve como alguien que puede ver todo lo que los demás piensan.

"Es una gran responsabilidad el ser el primer hispano o latino con un 'show' totalmente en español, porque nos negaron tantas veces una oportunidad, que ahora que nos la dieron, hay que aprovecharla aún más y demostrar que podemos, que pertenecemos aquí", dice.

"Es algo más allá de un show, o un espectáculo. Es acerca de inspirar a los demás, a que vean que si yo pude, otros también pueden", aclara.

Sin embargo, las posibilidades de que a los 24 años se firme un contrato como artista residente de uno de los grandes hoteles y casinos de la capital del entretenimiento, no son altas.

"El secreto es que no hay secreto. En otras palabras, simplemente el darse cuenta que el "no" nunca es definitivo, que aun cuando fracases intentando, lo importante era levantarse y continuar intentando. El secreto es la determinación", asegura.

Esa determinación lo llevó a comenzar a hipnotizar gente cuando tenía 15 años y a dar sus primeros espectáculos profesionales en su natal México a los 19.

Desde entonces, dice, no ha dejado de trabajar por su sueño.

Michel tuvo la oportunidad de hacer su espectáculo en inglés, pero tras hacer un estudio de mercado descubrió que cada año hay entre 6 y 9 millones de hispanoparlantes que visitan Las Vegas y que no tenían ninguna opción permanente de entretenimiento enteramente en su idioma.

"En parte me recordó a mis abuelos que cuando venía con ellos, me decían que no querían ir a ningún 'show ¡porque no entendían el inglés!. Entonces entre más lo pensé, más sentido tenía".