Los mexicanos, orgullosos por el triunfo de Guillermo del Toro en los Óscar

Los mexicanos felicitaron hoy al cineasta Guillermo del Toro por su triunfo en la ceremonia de los Óscar con "The Shape of Water", que se llevó cuatro premios, y agradecieron que pusiera en alto el nombre del país con su genialidad.

"Qué orgullo! Qué emoción! Eres un maestro querido @RealGDT !!! Nadie merece esto más que tú, eres un chingón!!!", ha afirmado el actor mexicano Diego Luna a través de la red social Twitter.

Gael García Bernal, presente en la ceremonia celebrada en Los Ángeles y uno de los primeros en felicitar al director, ha escrito: "Me va a dar algo. Algo hermoso e incontrolable. ¡Genio! Te quiero: @RealGDT".

Del Toro es el tercer mexicano que consigue la estatuilla al mejor director tras Alfonso Cuarón ("Gravity") y Alejandro González Iñárritu ("Birdman" y "The Revenant"). Además, recibió el galardón a mejor película, mejor banda sonora original y mejor diseño de producción.

El comediante Eugenio Derbez se ha sumado a la celebración y publicado un vídeo del momento en que felicita a Del Toro: "¡Qué emoción estar con el hombre del momento @RealGDT!", de quien dijo sentirse muy orgulloso.

La cantante Paty Cantú ha destacado el "talento latino. Talento mexicano. Talento tapatío" de Del Toro, quien en "The Shape of Water" aborda una historia de amor que "te conecta con sus emociones aun cuando los personajes principales no hablan de forma convencional".

Pero los reconocimientos también han llegado de figuras del mundo del deporte como el futbolista Rafael Márquez, quien ha agradecido al cineasta una noche "inolvidable en los #Oscars2018".

"Orgullo mexicano!! #VivaMexivo", ha escrito, mientras el también futbolista Miguel Layún ha subrayado que fue una gala llena de sabor mexicano.

"Gracias @RealGDT por emocionarnos con tus películas y a #Coco por proyectar nuestra hermosa cultura al mundo", indicó Layún.

"Coco", la cinta de Pixar sobre el tradicional Día de los Muertos mexicano, obtuvo en la gala los reconocimientos a la mejor película de animación y a la mejor canción ("Remember Me").

Los candidatos presidenciales José Antonio Meade, por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Ricardo Anaya, de la alianza opositora Por México al Frente, también han aprovechado para enviar mensajes al cineasta.

"Más Guillermo del Toro @RealGDT. Orgullo de México. Gran artista. Mexicano excepcional. ¡Muchas felicidades!, es el comentario de Meade, mientras Anaya ha restado su "talento extraordinario" y agradeció que hiciera a los mexicanos sentirse "tan orgullosos".