Cinco grandes canciones de Chuck Berry versionadas por cinco grandes

Sus 'riffs' de guitarra eran inconfundibles y su influencia recorre la historia del rock desde sus inicios a la actualidad. Chuck Berry, que falleció este sábado a los 90 años, deja un legado imperecedero para la música. Johnny B. goode (considerada por la revista Rolling Stone como la canción con la mejor interpretación a la guitarra de la historia) o Sweet little sixteen forman parte de su herencia, de la que todos los grandes del rock se consideran deudores.

Considerado como el más influyente de entre los pioneros del género, sus temas han los han interpretado desde el mismo Elvis a los Beatles, los Rolling Stones o Bruce Springsteen.

Repasamos algunos de sus temas más inolvidables en su versión original y en algunos de los mejores covers que le han dedicado otros grandes de la música.

The Rolling Stones - Carol

La canción fue publicada originalmente en 1958 y apareció como cara B del single Johny B. goode. Los Rolling la versionaron en su álbum de debut de 1961. También fue interpretada dos años más tarde por los Beatles en una sesión para la BBC.

Oh Carol, don't let him steal your heart away

I'm gonna learn to dance if it takes me all night and day

Carol - Chuck Berry

The Beatles - Rock and Roll Music

Publicada originalmente como sencillo en 1957, los Beatles comenzaron primero a interpretarla en sus actuaciones en directo y más tarde grabaron una versión para su disco Beatles for Sale, cantada por John Lennon. Otra de las versiones más míticas de este tema es la interpretada por The Beach Boys.

Rock'n'roll music just, let me hear some of that rock 'n' roll music

Any old way you choose it

It's got a back beat, you can't lose it

Any old time you use it

It's gotta be rock 'n' roll music

If you wanna dance with me

Rock and Roll Music - Chuck Berry

Jimi Hendrix - Jonny B. Goode

Es una de las canciones de Berry más versionadas, desde Elvis a Aerosmith, pasando por Judas Priest o los Sex Pistols. Es muy difícil elegir, pero nos quedamos con la del gran Jimi Hendrix.

Deep down Louisiana close to New Orleans

Way back up in the woods among the evergreens

There stood a log cabin made of earth and wood

Where lived a country boy named Johnny B. Goode

Who never ever learned to read or write so well

But he could play the guitar just like a ringing a bell

Go go, Go Johnny go, Go

Jonny B. Goode - Chuck Berry

Electric Light Orchestra - Roll over Bethoven

En la canción de 1956, Chuck Berry imaginaba que el rock y el blues sustituyeran a la música clásica. Una de sus versiones más conocidas es la de los Beatles, pero esta de la Electric Light Orchestra lanzada en 1973 no tiene desperdicio.

I'm gonna write a little letter,

Gonna mail it to my local DJ

It's a rockin' rhythm record

I want my jockey to play

Roll Over Beethoven, I gotta hear it again today

Roll over Bethoven - Chuck Berry

David Bowie - Around and around

La canción fue originalmente compuesta en 1958 y también fue cara B del single Johnny B. Goode. Versionada por grupos como The Animals y también de nuevo los Rolling, esta de David Bowie vio la luz en 1973

They say the joint was rocking

Going round and round

Yeah reeling and a rocking

What a crazy sound

Well they never stop a rocking

Until the moon went down

Around and around - Chuck Berry