Ni paraguas ni comida: esta es la lista de objetos prohibidos para el Mad Cool

La información del tiempo meteorológico en Madrid no es muy halagüeña para todos los que asistan al Mad Cool entre el jueves, el viernes y el sábado. La lluvia ha hecho acto de aparición y se mantendrá en la capital, por lo menos, hasta las últimas horas de luz del viernes 7.

Mientras tanto, en Twitter, la gente pregunta qué se puede y qué no se puede llevar al festival. Para solucionar las dudas, la organización ha subido una foto donde explica, con dibujos, los objetos no permitidos. Aunque diluvie, los paraguas no podrán ser metidos al recinto. El Mad Cool recomienda el uso de chubasqueros por motivos de seguridad.

El resto de objetos son los habituales: armas de fuego, armas blancas, tapones, cámaras profesionales... e incluso palos selfie. Un tuitero también ha criticado, B.O.E. en mano, que no se permita la entrada de comida al festival. De momento, Mad Cool no ha contestado.