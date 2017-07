Cuatro grandes voces de musicales de West End y Broadway, juntas en Pedralbes

Madalena Alberto, Victoria Hamilton-Barrit, Marisha Wallace y Rachel Tucker son cuatro destacadas cantantes de los musicales de Broadway y West End que actuarán mañana juntas por primera vez en concierto, dentro del Festival Jardins de Pedralbes.

El espectáculo "Broadway and West End Divas" es una iniciativa del productor catalán Héctor Sánchez, que ha unido las voces de estas reconocidas cantantes con la música de la orquesta sinfónica Furius Music Orquestra, formada por cuarenta y cinco músicos y dirigida por el maestro Miguel Tejada.

Juntos interpretarán un repertorio que reúne conocidas piezas de los musicales más famosos de la historia, en un concierto único, que los promotores esperan repetir en otros escenarios internacionales, pero que todavía no tiene gira programada, según ha explicado Sánchez a Efe.

La irlandesa Rachel Tucker es la actriz y cantante que más tiempo ha interpretado el papel protagonista del musical "Wicked", por lo que el repertorio incluirá algunas piezas de este montaje, pero también temas que Tucker no ha tenido la oportunidad de cantar hasta ahora sobre un escenario, según ha explicado.

"Es una fantástica oportunidad para cantar canciones que nos gustan mucho pero que no solemos hacen en el teatro porque los personajes que las interpretan no son nuestro tipo de personaje", ha corroborado Marisha Wallace, una de las protagonista del reparto original de "Dreamgirls".

Madalena Alberto ha añadido que "es toda una experiencia" interpretar las canciones en formato concierto, porque "abandonas el personaje y te centras en la canción, en como tú sientes esa canción, y el resultado es muy poderoso".

Alberto ha interpretado en el West End el papel de Evita Peron en el musical "Evita", de Andrew Lloyd Weber, y en la última producción de "Cats" dio vida a Grizabella y cantó "Memory".

En 2013 representó a Edith Piaf en el musical "PIAF" y también ha participado en "Jekyll y Hide", "Godspell" y "Los Miserables".

Por su parte, Victoria Hamilton-Barrit ha actuado en "Mamma Mia", "Flashdance", "Grease", "Gypsy" y "In The Hights", entre otros.

El repertorio que las cuatro intérpretes llevarán mañana a los Jardines de Pedralbes incluye "Memory" ("Cats"), "All That Jazz" ("Chicago"), "Take or leave me" ("Rent") o "Defying Gravity" ("Wicked").

Cada cantante interpretará varios temas en solitario y habrá tres momentos de duetos, antes de concluir con las cuatro cantando juntas "Cabaret" y, según Hamilton-Barrit, "otro tema, que es una sorpresa".