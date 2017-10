La nueva TV pone a prueba a la audiencia en la época de las "fake news"

La televisión más esperada de los próximos meses pone a prueba la capacidad de percepción de un espectador acostumbrado a la profusión de noticias falsas ("fake news" al someterle a programas en los que analiza si percibe que lo que se le muestra no es cierto.

Así lo avanzó hoy en su apertura el MIPCOM de Cannes, el principal mercado de productos y formatos audiovisuales, que evidenció en la presentación de los proyectos más innovadores la voluntad del sector de prestarse al juego de los montajes.

En "Celebrity Showmance", que se lanzará este mes en el Reino Unido, tres improbables parejas de famosos deben engañar a la audiencia convenciéndola de que están juntas usando para ello el poder de las redes sociales. Quién más ruido genere, quien más "likes" consiga, gana.

El espectador deberá también agudizar su mirada con la igualmente británica "Catch me Out", prevista para 2018, que da a una persona normal un mes para ensayar y la lanza a un escenario a la espera de que el público acierte quién es el impostor.

El panel de la consultora "The Wit", Fresh TV, que cada año anticipa las novedades más esperadas, expuso hoy que el sector está dispuesto a explotar también la veracidad de los sentimientos.

En las francesas "The Break Up" y "Divorce for a Better Love", se somete al divorcio a matrimonios al borde de la separación para que experimenten cómo sería su vida en solitario y decidan, tras un breve paréntesis que a veces depara sorpresas, si quieren otra oportunidad.

En "By the Way", cinco mujeres y cinco hombres compiten por el corazón de una mujer bisexual, sin saber al principio que la joven no tiene predilección por un género determinado.

Es una vuelta de tuerca a un género que intenta diferenciarse en un mercado saturado, y que introduce nuevas variantes para seguir disparando los audímetros.

Los programas de aventuras en islas remotas no desaparecen, pero complican cada vez más la conquista del triunfo: en la holandesa "Lost in Translation", por ejemplo, se forman equipos entre seis personas que no hablan el mismo idioma.

La cámara oculta demuestra su resistencia, como con la belga "Did You Get the Message", que recurre a ella para que la gente dé alguna lección a familiares o amigos, y los programas que empujan a la gente a dar lo mejor de sí misma también perviven en las agendas.

El interés de la audiencia por los famosos es otro filón que se seguirá explotando, como en el belga "The Last 24 Hours", en el que la personalidad elegida revela y experimenta cómo pasaría su último día de vida.

Y los programas de cocina y de canto, según explicó la cofundadora de The Wit, Virginia Mouseler, se mantienen fieles a los éxitos del pasado, pero no prevén mucha innovaciones a corto y medio plazo.

El combate entre hombres y robots o máquinas de inteligencia artificial por ver quién es mejor, impulsado por el chino "AI Mission", o una exploración en la forma en que hombres y mujeres usan su cerebro de forma distinta, pensado por el holandés "Golden Brain", anticipan igualmente el rumbo que toma la pequeña pantalla.

Estos cuatro días de MIPCOM, hasta el jueves, permitirán continuar profundizando en las posibilidades del sector con estrenos mundiales e internacionales de series y encuentros entre productoras y distribuidoras en busca de expandir sus respectivas fronteras.

A ello ayudarán también diversos paneles, que hoy tuvieron en el español Domingo Corral, responsable de Ficción Original de la teleoperadora Movistar+, a uno de sus protagonistas.

"Vivimos en un tiempo fascinante como público y como ejecutivos. La televisión se ha liberado de los corsés del pasado", comentó en la ponencia dedicada a la estrategia audiovisual de la compañía, que ha llegado al MIPCOM bajo el paraguas de Audiovisual from Spain, pabellón español organizado por ICEX España exportación e Inversiones.