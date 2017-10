La oposición urge el fin de la huelga de examinadores pero Tráfico dice que no está en su mano

Toda la oposición ha exigido hoy al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, que ponga fin de una vez a la huelga de examinadores que estos mantienen desde junio por un aumento salarial, una reivindicación que, según ha reiterado el responsable de la DGT, "no está en su mano" cumplir.

El conflicto de los examinadores de tráfico ha centrado buena parte de la comparecencia de Serrano hoy ante la comisión de Seguridad Vial del Congreso, donde también ha informado de las cifras de siniestralidad y las medidas adoptadas para evitar los atropellos a ciclistas.

Pero ha sido el primer asunto, los paros de los examinadores, el que ha provocado las críticas más directas a la gestión de Serrano. "Le pedimos que actúe e intervenga y si no quiere, no puede o no sabe que lo deje en manos que quien quiera, pueda o sepa", le ha dicho el diputado socialista Pablo Bellido.

Irene Rivera, de Ciudadanos, ha calificado el conflicto de "día de la marmota" en el que no hay ningún avance, a pesar de que el coste de la principal reclamación de estos funcionarios, los 250 euros en la nómina, es "ínfima".

Con ella ha coincidido tanto el diputado de Podemos Jorge Luis Bailm, que ha ofrecido la colaboración de su grupo para desatascar la situación, como Mikel Legarda, del PNV, quien ha reiterado la petición a Serrano para que haga todos los esfuerzos posibles.

"Modestamente he hecho todo lo que está en mi mano y lo que era de mi competencia, porque exigir a la DGT aquello que no tiene no es una postura viable, por emplear un término aséptico", ha defendido Serrano, antes de insistir que en España "los exámenes no están paralizados, aunque sí hay incidencia por la huelga".

Así, ha recordado que se han realizado 382.232 exámenes teóricos y 333.098 prácticos, en tanto que se han aplazado de 166.783 de estas últimas pruebas.

Serrano ha rechazado que la DGT se comprometiera a incrementar en 2015 el complemento específico de este colectivo, porque su promesa fue la de transmitir esta reclamación al órgano competente, Hacienda y, a su vez, ésta remitió a la mesa de negociación de la función pública.

"Esto es un diálogo de besugos. Yo comprendo que es más fácil dirigir la presión a la DGT y que ésta presione pero no tenemos competencias para subir las retribuciones a sus funcionarios", ha enfatizado.

Antes de abordar el conflicto, el director de la DGT ha expuesto las principales cifras de siniestralidad de 2016 (1.810 fallecidos) y las de este año, con 986 víctimas mortales hasta el día de ayer, 23 más que en el mismo periodo de 2015.

De ellas, 38 han sido ciclistas, seis más, aunque ninguno circulaba por alguna de las 140 vías seguras para estos usuarios que la DGT señalizó en julio.

Pese a que España es el quinto país europeo con mejor tasa de mortalidad vial y de que este ránking "no debe servir de consuelo", Serrano ha considerado "justo constatar" que existe un estancamiento en el éxito de las medidas para reducir la siniestralidad en los últimos años.

"Hay que trabajar más y estrujarse el cerebro para buscar la fórmula que baje esa siniestralidad", ha añadido Serrano que ha indicado que el paquete de quince medidas urgentes anunciadas a principios de año están ejecutadas.

Quedan las "esenciales" y, a más largo plazo, como son las reformas legislativas, entre las que se encuentra la introducción de la seguridad vial en la educación de los más jóvenes que, según Serrano, dará "un salto de calidad" en la reducción del índice de mortandad de los jóvenes de entre 18 y 25 años y que, a día de hoy, constituye, el sector de la población con más fallecidos.