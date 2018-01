El paraguayo Marcelo Martinessi competirá en la Berlinale con "Las herederas"

El director paraguayo Marcelo Martinessi competirá en la sección oficial de la Berlinale con "Las herederas", informaron hoy fuentes de ese festival, que se abrirá el próximo 15 de febrero con la película de animación "Isle of Dogs", del estadounidense Wes Anderson.

El filme de Martinessi, que es su ópera prima, ha sido incluido en la competición del festival berlinés, junto con la francesa "La prière", de Cédric Kahn, la estadounidense "Damsel", dirigida por David Zellner e interpretada por Robert Pattison, y las alemanas "Transit", de Christian Petzold, y "3 Tage in Quiberon", de Emily Atef.

Por parte iraní irá a concurso "Khook", de Mani Haghighi, mientras que Suecia presentará "Toppen av ingenting", de Mans Mansson, y Rumania "Touch me not", de Adina Pintillie.

La Berlinale comunicó hoy la incorporación de estas ocho películas a concurso para su próxima edición, que por primera vez se abrirá con el mencionado filme de animación de Anderson y cuyo jurado internacional presidirá el director alemán Tom Tykwer.

Anteriormente se habían dado a conocer ya primera lista de ocho seleccionadas para la sección oficial, entre ellas "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", de Gus Van Sant, con Joaquin Phoenix y Jack Black en sus papeles principales.

Asimismo se conocía ya la participación de la francesa "Eva", dirigida por Benoit Jacquot y protagonizada por Isabelle Huppert, y de la polaca "Twarz" ("Mug"), de Magorzata Szumowska, ganadora en 2015 del Oso de Plata a la mejor dirección con "Body".

El cine ruso estará representado por "Dovlatov", dirigida por Alexey German Jr, quien en 2015 ganó la Plata a la mejor aportación artística con "Under electric clouds"

De Italia estará en competición "Figlia mia", de Laura Bispuri, mientras que por parte del cine alemán fueron asimismo seleccionadas "In den Gängen", de Thomas Stuber, y "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot", de Philip Gröning.

Fuera de concurso, pero también en la sección oficial, se exhibirán la irlandesa "Black 47", de Lance Daly, y la suiza "Eldorado", de Markus Imhoof.

Ya en la sección Berlinale Special, asimismo fuera de competición, tendrá su estreno mundial "Viaje a los pueblos fumigados", del documentalista argentino Fernando 'Pino' Solanas, incluida en la sección Berlinale Special.