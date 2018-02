Todos los partidos alaban la impronta que deja Forges en la crítica política

Diputados de todos los grupos parlamentarios han lamentado hoy en el Congreso la muerte del humorista gráfico Antonio Fraguas de Pablo, que ha fallecido a los 76 años, a quien todos elogian por su descripción de la realidad social y la crítica política a través de sus viñetas.

Los representantes políticos coinciden en la gran pérdida que la muerte de Forges, a quien definen como un "referente" en "la crónica política humorística", en palabras del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha sido una de las personas que Antonio Fraguas retrató con "mordacidad".

La última que Hernando habló con Forges fue para pedirle que le dedicara una viñeta, ha recordado el portavoz 'popular' y, aunque "no pudo ser", Hernando se muestra agradecido por haber tenido "la suerte" de ser uno de sus personajes.

"Estoy ciertamente consternado. Era una persona que cada mañana leíamos en uno de los periódicos más importantes de nuestro país y saber que ya no vamos a contar con sus críticas exacerbadas, generalmente contra el PP, le tengo que decir que lo voy a echar de menos", ha reconocido Hernando.

"Una gran pérdida", ha insistido el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo: "Para muchos que crecimos en democracia y hemos estado viendo en medios de comunicación escritos fue un referente y es de esas personas imprescindibles para entender la evolución política y democrática de este país".

También la portavoz del PSOE, Margarita Robles, se ha referido al dibujante como "un punto de referencia fundamental en la vida cultural y política" de España y ha considerado que su fallecimiento es una "gran pérdida para la cultura de este país".

Para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Forges "siempre fue un ejemplo crítico".

"Me he quedado muy tocado esta mañana cuando me he enterado de su fallecimiento, no sabía que estaba tan enfermo. Con Forges se va uno de los mejores retratistas de la historia política y en días como hoy, donde la libertad de expresión se persigue en España recordar a Forges y su capacidad crítica es una obligación de todos los demócratas", explicaba el secretario general de Podemos.

Iglesias ha aprovechado además para reclamar una defensa de las libertades: "No podemos consentir que nos roben la libertad de la que Forges siempre fue un ejemplo crítico", ha enfatizado.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha recordado cómo las viñetas de Forges "han descrito muy bien la realidad social de este país, de una forma crítica, muy aguda y con mucha lucidez, lo que ha permitido una reflexión de mucha gente".

Entre ellos, la del propio Garzón que tiene -ha contado- muchas viñetas de Forges y de El Roto en su despacho y en su casa. "Yo creo que representan muy bien un clima", ha añadido.

Joan Baldoví, portavoz de Compromìs, recordaba que "lo primero que veía cuando leía algún periódico era justamente la viñeta de Forges". "Era una manera buena de empezar a leer un periódico. Creo que el mundo será un poco peor y más triste sin Forges, una persona totalmente entrañable", señalaba.

Y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha elogiado las "perspicacia" del dibujante más allá de sus viñetas, un hombre que -ha subrayado- ha dejado una "impronta" en el seguimiento de la vida política del país.