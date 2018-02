El presidente de la Academia de Grabación lamenta comentarios sobre las mujeres

El presidente de la Academia de la Grabación de Estados Unidos, Neil Portnow, ha lamentado sus comentarios tras la última entrega de los premios Grammy, donde ante la escasez de artistas femeninas galardonadas dijo que las mujeres necesitan "dar un paso adelante".

"Después de escuchar a muchos amigos y colegas, entiendo el daño que causó mi pobre elección de palabras tras la última retransmisión de los Grammy", señaló Portnow ayer en una nota.

El máximo responsable de la Academia de la Grabación anunció además que se creará un grupo de trabajo para revisar todos los aspectos de la institución que puedan obstaculizar o impedir "el progreso de las mujeres en la comunidad musical".

"Nosotros también nos pondremos bajo el microscopio y abordaremos cualquier verdad que sea revelada", aseguró.

Portnow, que en esta ocasión utilizó los cauces oficiales de la Academia tras haber enviado el lunes un comunicado de disculpa a título personal, compareció ante los medios de comunicación el pasado domingo después de los Grammy y respondió a una pregunta sobre la poca presencia de mujeres que se habían hecho con un gramófono dorado.

"Tiene que comenzar con... mujeres que tienen la creatividad en sus corazones y en sus almas, que quieren ser músicas, que quieren ser ingenieras de sonido, productoras, y que quieren ser parte de la industria en el nivel ejecutivo... (Tienen que) dar un paso adelante porque creo que serían bienvenidas", apuntó.

Desde el pasado domingo, Portnow ha sido criticado por artistas como Pink, Katy Perry o Vanessa Carlton, que le afearon estas declaraciones.

"Las mujeres en la música no necesitan 'dar un paso adelante'. Las mujeres llevan 'dando un paso adelante' desde el principio de los tiempos", escribió Pink en Twitter.

Un estudio publicado la semana pasada por la Universidad del Sur de California (USC) aseguró que de 2013 a 2018 sólo el 9,3 % de las nominaciones de los Grammy fueron a parar a mujeres, mientras que el 90,7 % restante reconoció los logros de hombres.

Asimismo, más de veinte mujeres pertenecientes a la industria musical firmaron este jueves una carta abierta en la que pidieron la dimisión de Portnow por sus comentarios "insultantes" y "espectacularmente equivocados".

"No esperamos tu bienvenida en la fraternidad. No tenemos que cantar más fuerte, saltar más alto o ser más simpáticas para demostrar de lo que somos capaces. Damos un paso adelante cada día y lo hemos hecho durante mucho tiempo. El hecho de que tu no te des cuenta de esto significa que es la hora de que dimitas", dijeron.