Un recién casado y su familia tienen "unos diez" décimos del segundo premio

Antonio Díaz, vecino de Torrelavega y recién casado, quien ha sido uno de los agraciados con el segundo premio de la Lotería de Navidad, ha asegurado que su "familia política" tiene tantos décimos que ni siquiera ha podido dar un número concreto, aunque cree que son "unos diez".

Esos diez décimos, equivalentes a 1.125.000 euros, se vendieron en la administración de Lotería de Calvo Sotelo (Santander) número 1 que, pese a llevar vendiendo suerte desde abril, ha repartido este segundo premio.

Díaz ha explicado a los periodistas que no sabía cuantos décimos premiados tiene su familia "política", pero lo que sí tiene claro es que servirán para "tapar agujeros", acabar con la hipoteca y para darse "un gran viaje" con su mujer, con quien se ha casado este año.

Tras recibir la llamada de su suegro -quien pertenece a la peña taurina "Féliz Rodríguez"- dándole la noticia de que habían conseguido premio, Díaz señala que está viviendo "una locura" y que están "contentísimos".

El responsable de la administración número 1 Calvo Sotelo que ha repartido este segundo premio, Marcos Arrabal, eufórico y con botellas de champán dercorchándose por detrás, ha manifestado que estaban seguros de que iban a entregar un premio "por novatos", ya que comenzaron su actividad el pasado abril.

Arrabal cree que ha repartido 130 series, aunque no ha podido comprobarlo todavía. "Siempre he sido emprendedor y me han gustado los negocios", ha apuntado Arrabal, quien ha añadido que tiene claro que se jubilará en esa administración.

El lotero ha bromeado con que no descarta dar el primer premio y que lamenta no tener el décimo premiado, aunque, hablando ya en serio, ha reconocido que "la felicidad es la misma" porque sabe que los premiados son "gente buena" y una de ellas, una persona "bastante mayor", lo necesitaba por problemas económicos.