Un retrato de Marie-Thérèse Walter de Picasso alcanza los 56,2 millones

Un retrato de Marie-Thérèse Walter pintado por su amante Pablo Picasso en 1937 se vendió hoy en la casa Sotheby's de Londres por 49,8 millones de libras (56,2 millones de euros), como la pieza estrella de una sesión dedicada al arte moderno e impresionista.

"Mujer con boina y vestido de cuadros" es el nombre del cuadro, que nunca antes se había puesto a la venta, y que el artista pintó en diciembre de 1937, poco después del "Guernica" y "La mujer que llora", dos de sus obras más reconocidas.

La pieza, que ha sido adquirida en la capital británica en una intensa puja que comenzó en 32 millones de libras (36,1 millones de euros), aterrizó en Londres tras un periplo que la llevó por las ciudades de Hong Kong, Taipei y Nueva York en los últimos dos meses.

Según Sotheby's, el cuadro representa la evolución de Picasso con Marie-Thérèse Walter, "en un momento en el que el pintor seguía ostensiblemente enamorado de ella pero comenzaba a entrar en su vida un nuevo amor, Dora Maar".

Picasso vio por primera vez a Marie-Thérèse en una calle de París, cuando ella tenía 17 años y él atravesaba una etapa turbulenta en su matrimonio con Olga Khokhlova, con la que tuvo a su primer hijo, Paulo, en 1921.

"Yo era una chica inocente. No sabía nada, ni de la vida ni de Picasso. Había ido a hacer unas compras a las galerías Lafayette y Picasso me vio saliendo del metro. Simplemente me agarró por el brazo y me dijo: 'Soy Picasso. Tú y yo vamos a hacer grandes cosas juntos'", relató Marie-Thérèse años después, según recoge el libro "Picasso and the Weeping Women".

La joven quedó embarazada en 1934, tras lo cual Picasso inició un proceso de divorcio y redujo su producción pictórica.

Otra obra del artista malagueño, "Le Matador" (1970), un autorretrato del pintor interpretado como torero que realizó apenas tres años antes de su muerte, fue adquirida también hoy por 16,5 millones de libras (18,6 millones de euros).

Además, la casa londinense vendió hoy en una subasta sucesiva de arte surrealista, los óleos "Gradiva" (1931) y "Maison pour èrotomane" (1932) de Salvador Dalí, por 2,6 millones de libras (3 millones de euros) y 3,5 millones de libras (3,9 millones de euros), respectivamente.

Estas dos pinturas de Dalí (1904-1989), habían permanecido hasta ahora en manos de una familia argentina que las adquirió directamente del pintor, por lo que eran casi desconocidas.

Ambas obras fueron adquiridas en su día por la argentina María de las Mercedes Adela Atucha y Llavallol, condesa de Cuevas de la Vera, y habían sido hasta ahora propiedad de la misma familia.

La condesa, apodada Tota, dividía su tiempo entre la ciudad de Buenos Aires y Europa, donde pasaba largas temporadas, especialmente en París.

Fue en la capital francesa donde conoció a algunos de los artistas más conocidos del momentos, entre ellos Dalí, y también Picasso, Jean Cocteau y Alberto Giacometti.

"Gradiva", una de las obras vendidas hoy y que la condesa compró directamente a su creador, es una composición elaborada con una "virtuosa técnica", según subrayó Sotheby's, en la que el pintor muestra el estilo de su primera etapa surrealista.

La imagen muestra a una mujer semidesnuda, que el autor relaciona con Gradiva, personaje que protagoniza una novela publicada en 1903 por Wilhelm Jensen, en la que un joven arqueólogo se obsesiona con una figura femenina representada en un bajorrelieve romano.

Por su parte, "Maison pour érotomane", la otra pieza comprada hoy en Sotheby's, representa un "paisaje catalán" en el que las rocas se transforman en figuras fantásticas con reminiscencias oníricas.