El secretario de Estado de Cultura en ARCO: "En España no hay presos políticos"

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha destacado hoy que en España no hay presos políticos y ha considerado que la retirada de la obra de Santiago Sierra del estand de ARCO ha podido deberse a un tema "conceptual".

La galerista Helga de Alvear ha decidido retirar de su estand la obra de 24 fotografías de Santiago Sierra "Presos Políticos en la España Contemporánea" a petición del recinto ferial donde se desarrolla ARCO, Ifema, que ha considerado que la polémica "perjudica" al resto de obras de la feria de arte.

A su llegada a la feria de arte contemporáneo para anunciar el acuerdo alcanzado con la coleccionista Ella Fontanal-Cisneros para donar parte de su colección de arte a España, el secretario de Estado ha recordado que ni el Gobierno ni la Administración general del Estado tienen ningún papel en ARCO.

"Ni nos corresponde ni nos afecta en términos competenciales", ha insistido Benzo, que ha opinado que se trata de una decisión de una galería privada y en base a los criterios de la propia galería que hay que respetar., ha dicho.

"No he visto la obra pero lleva el título de "presos políticos" pero si hay fotografías de personas que no son presos políticos hace pensar que conceptualmente no estaba bien ajustada la obra y es un criterio artístico que se ha tomado a la hora de retirarlo".

Los artistas "tienen derecho a decir lo que quieran y yo soy partidario de la libertad vinculada a la cultura pero a partir de esa libertad una galería puede tomar las decisiones que quiera", ha indicado.