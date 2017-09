La segunda entrega de "Victoria" explora su maternidad y reinado

La serie "Victoria" ha regresado con la segunda temporada para narrar la historia de cómo la monarca británica del siglo XIX "afrontó el reto de combinar ser madre, esposa y reina", tal y como señaló en una entrevista a Efe en Londres su creadora, Daisy Goodwin.

Tras la gran acogida que tuvo la primera temporada, la serie "Victoria" ha vuelto a la pequeña pantalla para relatar los desafíos de la monarca al conciliar su reinado con la maternidad y un matrimonio difícil con su primo, el príncipe Alberto (1819-1861).

Goodwin dijo que en esta nueva entrega "Alberto y Victoria tendrán que trabajar para ser felices" porque "aunque viven un amor pasional y romántico, al mismo tiempo es tormentoso".

"Lo más difícil de esta temporada fue escribir sobre un matrimonio y hacer la historia atractiva porque la serie sigue enfocada en contar historias humanas", añadió Goodwin.

La segunda parte de este drama refleja principalmente cómo Victoria se convierte en madre, "algo que en la realidad nunca quiso ser", según la actriz Jenna Coleman, que encarna a la monarca en la serie.

"Ella no quería ser madre y creo que entender la independencia que anhelaba Victoria es uno de los puntos más interesantes de esta temporada", añadió Coleman.

Fuerte e independiente, la reina Victoria (1819-1901) se convirtió en la protagonista de una época que marcó el rumbo del Reino Unido gracias a las innovaciones tecnológicas después de la Revolución Industrial y los nuevos movimientos sociales y políticos.

Coleman confesó a Efe que "las mujeres de hoy en día pueden conectar con Victoria" ya que la monarca sufrió por problemas que también son actuales y "que pueden surgir en un matrimonio, al estar enamorados, al concebir hijos o en el trabajo".

Victoria se convirtió en uno de los personajes icónicos del siglo XIX por ejercer como reina durante 63 años, un mandato solamente superado por el actual reinado de Isabel II, que lleva a la cabeza de la monarquía británica 65 años.

Por su parte, el príncipe Alberto, encarnado por el actor Tom Hughes, seguirá intentando buscar su papel en la corte frente al protagonismo de su mujer.

Al contrario que su mujer, el príncipe Alberto tiene un carácter menos impulsivo y más lógico, lo que provocará multitud de fricciones entre el matrimonio en esta serie.

Según confesó Hughes "en la interpretación de Alberto, hay una naturaleza estridente, inquisitiva y a veces inquietante y no estoy seguro si alguna vez se sentirá como si hubiera terminado de encontrar su lugar".

Tanto Coleman como Hughes coincidieron que la serie ha cambiado la imagen de los monarcas porque ofrece una visión joven de la que no tenemos muchas referencias.

Entre los nuevos personajes que se suman al reparto se encuentra la célebre actriz británica Diana Rigg dando vida a la nueva dama de compañía de la reina, la duquesa de Buccleuch, así como el protagonista de Line Of Duty, Martin Compston, que interpretará al activista social Dr. Robert Traill.

Los ocho nuevos episodios también contarán con la participación de actores como Emerald Fennell (Call the Midwife), Bruno Wolkowitch (Spin), Denis Lawson (New Tricks), Nigel Lindsay (Unforgotten) o Alex Jennings (The Lady In The Van), entre otros.

La reina Victoria saldrá más del palacio para adentrarse en nuevos escenarios donde se interpretarán acontecimientos históricos.

La Guerra de Afganistán, los problemas entre Francia y el Reino Unido, la gran hambruna irlandesa entre 1845 y 1849, causada entre otros motivos por la escasez de patata, serán las grandes historias que aparecerán en esta nueva entrega.

Sara Pérez García