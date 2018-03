'Mira lo que has hecho': terremoto emocional con Berto Romero y un bebé a bordo

Es su primera serie, pero Berto Romero ya ha conseguido algo único: hacer una radiografía social con la que muchos pueden sentirse identificados. Es decir, el terremoto emocional, logístico y existencial que supone la llegada del primer hijo, un hecho que también es un paso hacia la madurez para quien de repente pasa de ser "el hijo de" a "el padre de".

Todo esto contado con mucho humor, del políticamente correcto y sobre todo del incorrecto, y con algunos pequeños y no tan pequeños dramas de la vida misma. Así es Mira lo que has hecho (disponible al completo en Movistar+), una serie que Berto Romero ha escrito junto a Enric Pardo y Rafel Barceló, y en la que juega a interpretarse a sí mismo… o no.

Las situaciones por las que pasa el personaje al que interpreta Eva Ugarte son muy parecidas a las que vivió y las que sigue viviendo el propio Berto en la crianza de sus tres hijos (reales). No obstante, el creador ha querido distanciarse de su propia autobiografía: toma prestadas situaciones que podrían ser replicas de momentos de su propia vida, pero también parecidas a las que se enfrentan otros muchos padres con sus primeros hijos.

Ahondando en ella, descubrimos que la serie esconde mucho más de lo que podría esconderse en su premisa. Mira lo que has hechose parece más a una comedia romántica con bebé a bordo. La historia de una pareja joven, más cerca de los 30 que de los 40, que se enfrenta a un choque emocional que pondrá sus vidas patas arriba y en el que tendrán que forman equipo si quieren sobrevivir.

La naturalidad e imprescindible conexión con el espectador son dos requisitos fundamentales exigidos a comedias de este tipo para generar lo que, en definitiva, es la clave de su humor: empatía. Mira lo que has hecho tiene a su favor la química de Berto Romero y Eva Ugarte como pareja.

La actriz es una de las grandes revelaciones de la serie, ya que logra desenvolverse de forma creíble en situaciones plagadas de humor incorrecto con las que es fácilmente indentificarse, ya sea por haberlas vivido, visto, o provocado.

Los seriéfilos más ansiosos también tendrán como reto particular intentar dosificar los seis capítulos de su primera temporada, misión casi imposible para unos espectadores que probablemente acaben sufriendo síndrome de abstinencia. Este solo puede ser paliado de una manera: revisionando cada minuto de humor.