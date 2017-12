"La vida soñada de Emma", una novela positiva hacia las víctimas del machismo

La escritora Teresa Guirado regresa tras el éxito de su primera novela, "Jodidamente especial", de la mano de Planeta con "La vida soñada de Emma", una llamada de atención a las mujeres que han dejado de "amarse a sí mismas" y sufren la violencia machista "que no se ve", la psicológica, conocida como "luz de gas".

"No es una historia dramática ", precisa Guirado en una entrevista con EFE, sino que está contada de forma positiva, con el sarcasmo de la protagonista, Emma, abogada de profesión, una mujer de un nivel social, económico y cultural alto que decide formar una familia con el hombre aparentemente perfecto, Tomás, dueño de un bufete de abogados y que acaba ejerciendo un dominio sobre ella.

"La humillación y el principio de que no estás valorando a la mujer que tienes al lado, no la estás dejando desarrollarse, es un caso de violencia psicológica, la conocida como 'luz de gas', muy difícil de sacar a la luz", explica la escritora, nacida en Madrid pero valenciana de adopción.

En esta novela Guirado escribe de lo que más le gusta, las emociones, y el germen del libro era inicialmente escribir sobre qué pasa cuando creces al lado de un hombre, otro de los protagonistas, Javi, el contrapunto de Tomás y el apoyo de Emma, que es tu mejor amigo y llegas a la edad adulta.

La maternidad de la escritora, sus vivencias y la de las mujeres de su entorno le hizo dar un giro a la historia, y recoger también los casos de desequilibrio "brutal" que se da entre el papel del hombre y la mujer en su relación de pareja y en la atención a la familia.

"Me apetecía remover conciencias y que las mujeres que lean el libro se planteen si lo que le pasa a Emma les está pasando también a ellas y no se han dado cuenta, y que los hombres también se vean reflejados", afirma Guirado.

Señala a EFE que ha estado documentándose sobre la violencia machista y la desigualdad entre hombres y mujeres, y quería mostrar la violencia "que no es visible", la de la mujer que "está subyugada, que no puede salir cuando quiere, que no puede ejercer la profesión que le gusta, a quien su pareja no hace más que decir malas palabras".

Los hombres tienen un papel fundamental en la novela y en la vida de Emma, también en positivo, pero el momento que hace a la protagonista asentarse y "volver a ser persona" es cuando entabla contacto con sus compañeras en las clases de pilates y le hacen salir de su rutina.

"La conexión entre mujeres debería asentarse más y ser más positiva", defiende Guirado, quien lamenta que les hayan enseñado a "estar compitiendo siempre" entre ellas y aboga por la expresión "solidaridad entre mujeres".

Guirado trabaja de informática en una multinacional y todavía le cuesta asimilar el éxito que consiguió hace dos años con su primera novela, "Jodidamente especial", que logró situarse entre las veinte obras más leídas en Amazon en lengua castellana y la más vendida en la tiende Kindle en 2015, y que llevó a Planeta a interesarse por ella. "El momento más alucinante de mi vida", recuerda.

Tras "Jodidamente especial", la historia de "La vida soñada de Emma" salió "a borbotones", señala, y ahora está en la "fase creativa" de otro relato y escribe historias cortas en su blog, "Toda una vida imaginada", donde aborda también dos de los géneros que más le gustan, la ciencia-ficción y el terror.

Pero es precavida y a pesar de la buena acogida de sus dos primeros títulos sabe que "es muy difícil vivir" de la escritura: "Compaginar la literatura y el trabajo es muy sacrificado", concluye.