El teatro contra el viejismo: siete grandes obras protagonizadas por mayores de 70

Ian McKellen anunció el miércoles su próxima obra de teatro autobiográfica. Solo le hizo falta poner a la venta las entradas para que se agotasen más rápido que las de un concierto de Bruno Mars. El veterano actor interpretará Shakespeare, Tolkien, Others & You durante seis días de junio sobre las tablas del Park Theatre de Londres y donará la mayor parte de los beneficios a mantener esta sala de teatro. Cien euros por el espectáculo y otros doscientos si se quiere disfrutar de una velada con sir Ian. Huelga decir que estos encuentros privados también han colgado el cartel de sold out.

Las islas británicas están acostumbradas a ver desfilar a algunos de sus mejores veteranos por las tablas. Bill Nighy hizo historia hace dos años con Skylight, una obra que puso los dientes largos a Broadway. Glenn Close también atrajo ríos de espectadores con su debut en las artes escénicas y Judi Dench ganó su octavo premio Olivier y la ovación del público cada noche por The Winter's Tale.

Hay muchos que regresan al teatro empujados por la nostalgia de sus inicios y otros que se atreven por primera vez, pero siempre con el mismo resultado: butacas llenas, largas colas a la entrada y sobrada atención mediática. En España, tenemos la ventaja de que nuestros actores más valiosos comenzaron sus carreras en el teatro y regresan siempre que tienen oportunidad. La cartelera de otoño y primavera está llena de figuras que nos parecen un reclamo en la televisión y el cine. Pero, ¿lo sabemos aprovechar?

Mientras que en otros países las viejas glorias luchan contra el 'ageism', el teatro español vive una época dorada para los mayores de 60.

Los últimos sondeos del Gobierno sobre los hábitos culturales en España situaban al teatro un poco mejor que en años anteriores. El amplio catálogo y las caras conocidas nos empujan a abandonar poco a poco las salas de cine. Una encuesta realizada con motivo del Día Mundial del Teatro, afirma que esto último es el mayor aliciente para el público. Un 56% reconoce que asiste a una obra en función de su cartel y si sus actores son conocidos fuera del círculo teatral.

Algunos se decantarán por el último monólogo de Jorge Cremades -la comedia es mucho más reclamada que el drama-, pero ni sus milones de seguidores pueden eclipsar a Núria Espert o a José Sacristán sobre el escenario.

La veteranía es un grado en las artes escénicas de nuestro país, a diferencia de otras más caducas como el cine. Mientras que en otros países las viejas glorias luchan contra el ageism, viejismo o discriminación por edad, el teatro español vive una época dorada de obras protagonizadas por mayores de 60. La falta de roles en el extranjero se contrapone en España con una oferta que pasa por la comedia, el musical y el teatro político.

Además, como dice Espert, "el público de ahora va al teatro como una forma de manifestarse, de protestar, como se hacía en el franquismo". Y nadie mejor que estas siete glorias de siempre para liderar la insurrección.

Lola Herrera

La velocidad del otoño, Teatro Bellas Artes (Madrid)

"¿Por qué a los viejos se nos aparta después de haber servido bien?", dice Lola Herrera en la piel de Alejandra, una madre a punto de ser desahuciada por sus propios hijos. La anciana solo quiere morir en su piso, con sus pinturas y el árbol donde observa a los pájaros por la mañana. Son sus descendientes los que insisten en meterla en un asilo, dividir la casa y reducir su infancia y su memoria a una firma en la herencia. Herrera está soberbia en poco más de una hora de función sin intervalos y su compañero, Juanjo Artero, no se queda atrás en el papel del hijo comprensivo.

Hector Alterio

El padre, Teatro Victoria Eugenia (Guipúzcoa)

También sobre la vejez trata este texto del dramaturgo francés Florian Zeller, pero en un tono más cómico -nunca ridículo- que el anterior. Alterio, de 87 años, es un carismático protagonista que empieza a sufrir los primeros efectos del Alzheimer, que le trasladan de la realidad a su propia ficción en cuestión de segundos.

El papel está inspirado en la figura del actor francés Robert Hirsch, de quien el escritor admiraba esa simbiosis entre el clown y la tragedia. El argentino domina con la misma maestría ambas facetas, por eso El padre se ha convertido en uno de los últimos éxitos de nuestro país. Buenas notas justo antes de embarcar hacia Broadway.

Julia Gutiérrez Caba

Cartas de amor, Teatre Poliorama (Barcelona)

Los personajes son Andrew y Melissa, dos amigos que se cartearon durante cincuenta años sobre sus ambiciones, problemas y fracasos. Los papeles son fantásticos porque trastocan los estereotipos de género, siendo el de Julia Gutiérrez Caba el más vividor de los dos. Ella, divorciada y separada de sus hijos, bebe de sol a sol y coquetea con el arte y los gigolós. Andy, interpretado por Miguel Rellán, ha llevado una vida mucho más ordenada tras sus estudios en Yale y su paso por la guerra. Una oportunidad perfecta para ver a la veterana actriz de nuevo sobre un escenario, de donde se había mantenido alejada durante años.

Lluis Homar

Ricardo III, Teatre Nacional de Catalunya (Barcelona)

Con sus 60 años, Lluis Homar es la pequeña trampa de la lista. Pero no podía faltar uno de los actores que se ha desdoblado de continuo entre el arte audiovisual y el escénico. Ricardo III, el personaje más sanguinario del bardo inglés, es la mejor oportunidad para volver a verle en acción sobre las tablas. Bajo la dirección de Xavier Alberti, Homar entra en el grupo de privilegiados que interpretaron al contrahecho rey junto a Laurence Olivier, Kevin Spacey, Ian McKellen o Kenneth Branagh. Uno más para decir aquello de "un caballo, un caballo, mi reino por un caballo".

Núria Espert

Incendios, Teatro de La Abadía (Madrid)

La última ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Artes se trasforma en Incendios en una madre con demasiados secretos dolorosos. La dama del teatro español consigue, a sus 81 años, reinterpretar la juventud y la muerte como si fuese su primer día en escena. La obra vive un segundo renacer tras su estreno el pasado septiembre gracias a que el texto de Wajdi Mouawad no ha dejado indiferente a nadie. "Desgraciadamente, no hay una obra más actual que Incendios”, explica Nuria Espert sobre su protagonista, una mujer violada y humillada, que nunca perdió su dignidad.

Josep María Pou

Sócrates, Teatre Romea (Barcelona)

Tras pasar por las Naves del Matadero, esta obra llega un año después a los escenarios catalanes. Pou vuelve a meterse en la piel de este férreo defensor de la democracia que clamó aquello de "avergonzaos de no pensar en otra cosa más que en acumular riquezas, en adquirir créditos y honores y en despreciar los tesoros de la verdad y la sabiduría". El texto, escrito y dirigido por Mario Gas, se centra en el juicio donde fue condenado a muerte el filósofo griego, uno de los sacrificios más famosos de la historia.

Concha Velasco

La reina Juana, Teatro Olympia (Valencia)

También en una última noche de vida, la de la hija de los Reyes Católicos, se basa la obra de Velasco. Para prepararse, la experimentada actriz se ha leído todas las biografías que han caído en sus manos de la protagonista y de los que la rodeaban. El esfuerzo se ve recompensado en una de las interpretaciones de Juana la loca más viscerales y potentes que se pueden disfrutar en directo.

La última muestra de que todos estos grandes talentos comparten el mantra de la profesión: "un artista nunca se retira, un artista se muere".