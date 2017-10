AOL cierra su servicio de mensajería instantánea (AIM) después de 20 años

El portal AOL cerrará en diciembre su servicio de mensajería instantánea, el pionero chat conocido como AIM, después de 20 años en funcionamiento, según anunció hoy la compañía en su cuenta de Twitter.

"AIM aprovechó las nuevas tecnologías digitales y prendió una transformación cultural, pero la forma en que nos comunicamos ha cambiado profundamente", destacó en un mensaje Michael Albers, vicepresidente de comunicaciones de Oath, marca paraguas a la que pertenece AOL.

El próximo 15 de diciembre se hará efectiva la retirada de los productos y servicios de AIM, aunque el portal indica en su página de ayuda que las cuentas de correo electrónico alojadas en aim.com podrán utilizarse "como habitualmente" se ha hecho hasta ahora.

Sin un chat de reemplazo previsto tras esa fecha, AOL señala que no será posible salvar o exportar la lista de amigos y que borrará los datos de los usuarios, pero hasta entonces se pueden guardar las imágenes, los archivos y los historiales de conversación.

"Si fuiste un niño de los 90, es posible que en algún momento AOL Instant Messenger (AIM) fuera una gran parte de tu vida. Probablemente recuerdas el CD, tu primer nombre en pantalla, tus mensajes de ausencia cuidadosamente escritos, y cómo organizabas tus listas de amigos", señaló Albers en una cuenta de Tumblr.

"Ahora mismo puede que estés recordando cómo tenías que competir por un poco de tiempo en el ordenador de casa para chatear con amigos fuera de la escuela", añadió.

El directivo acompañó su texto con la etiqueta ·AIMemories (recuerdos AIM), igual que han estado haciendo cientos de usuarios en Twitter durante este viernes para comentar sus experiencias con el chat.

"Vamos a parar un momento para recordar apodos vergonzosos del pasado", tuiteó Gaby Berkman, una tendencia a la que se sumaron divertidos mensajes con "nicknames" típicos de adolescentes de la época.

"AOL Instant Messenger me convirtió en la persona que soy hoy. Alquien que escribe mal y a quien le cuesta hablar con la gente en persona", bromeó Matthew Fowler.

Albers aseveró que a finales de la década de 1990, "el mundo nunca había visto nada" como ese chat y eso "cautivó" a sus acérrimos, que aprovechaban AIM para debatir sobre relaciones al estilo de hitos de la cultura pop, desde la película "You've Got Mail" hasta la serie "Sex and the City".

"Estamos más entusiasmados que nunca por seguir construyendo la siguiente generación de marcas icónicas y productos que cambian la vida a usuarios en todo el mundo", agregó.