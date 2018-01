Alertan de nuevos timos por WhatsApp: ni te regalan cuentas de Spotify ni cupones del Lidl

Spotify no está donando cuentas premium a sus usuarios. Tampoco Lidl ni Ikea regalan cupones de descuento para canjear en sus tiendas. Como la Policía Nacional notifica a través de Twitter, se trata de una estrategia utilizada por ciberdelincuentes para robar datos personales.

Son estafas conocidas como phishing, una técnica empleada para suplantar la identidad de una empresa y adquirir información confidencial de forma fraudulenta. No importa que la URL parezca real, ni siquiera que esté el logotipo o el copyright de la web. Una vez que se introducen los datos en el formulario, estos son automáticamente enviados a los cibercriminales.

No piques

No son promos oficiales y podrían robarte datos, colarte #malware o suscribirte a SMS Premium pic.twitter.com/4mlvnIPuZG