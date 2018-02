Apple elimina Telegram de la App Store temporalmente por mostrar "contenido inapropiado"

Tanto Telegram como Telegram X, una versión alternativa de la plataforma de mensajería, fueron retiradas de la App Store, la tienda oficial de aplicaciones para dispositivos basados en iOS. Aún así, aunque no podían descargarse ni actualizarse, todos aquellos usuarios que las tenían instaladas continuaron utilizándolas sin problemas. Tras varias horas ausentes, las apps volvieron a estar disponibles.

"Apple nos notificó que había contenido inapropiado al alcance de nuestros usuarios, y las dos aplicaciones fueron retiradas de App Store", explica a un usuario Twitter Pavel Durov, confundador del servicio. En el mismo mensaje, afirmó que volverían a la tienda de apps una vez fueran "instalados los sistemas de protección adecuados", algo que ha sucedido en la tarde de este jueves.

We were alerted by Apple that inappropriate content was made available to our users and both apps were taken off the App Store. Once we have protections in place we expect the apps to be back on the App Store.