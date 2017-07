Expertos instan a duplicar el presupuesto comunitario para ciencia tras 2020

Expertos en el ámbito de la ciencia y la innovación instaron hoy a los países de la Unión Europea (UE) a duplicar el presupuesto para el programa Horizonte 2020 de cara al periodo posterior a 2020, lo que supondría avanzar desde los 80.000 millones de euros actuales hasta unos 160.000 millones.

En un informe, presentado hoy en Bruselas por el presidente del grupo de especialistas encargado de elaborarlo, Pascal Lamy, se apunta a que un presupuesto de 120.000 millones para Horizonte 2020 sería la cantidad mínima necesaria para no "revertir el progreso" logrado hasta ahora.

"Duplicar el presupuesto general para el programa de investigación e innovación europeo para 2020 es la mejor inversión que la UE puede hacer", asegura el documento, que subraya que Europa "no es capaz de capitalizar el conocimiento que tiene y produce".

El grupo de expertos incide en que Europa se queda "muy atrás" respecto a socios comerciales como Corea del Sur o Japón en cuanto a inversión en innovación y pide un "rediseño" de los programas de investigación europeos para que éstos aborden los retos globales y busquen "un mayor impacto".

"Tenemos un año para convencer al Consejo de que esta es la mejor inversión de los recursos europeos para el futuro", señaló Lamy, que ocupó el cargo de director general de la Organización Mundial del Comercio entre 2005 y 2013.

Durante la rueda de prensa de presentación del informe, el comisario europeo de Innovación, Carlos Moedas, alertó de que el 8 % del presupuesto europeo que se destina actualmente a esta materia "es un trozo de la tarta que es muy pequeño".

"Los países deben entender que hay muchos problemas por resolver, pero que sin ciencia no va a volver el crecimiento ni se crearán nuevas compañías y nuevos empleos", insistió el comisario portugués.

Moedas advirtió de que una inversión en innovación que se mantenga en el 8 % supondrá problemas para la UE en el futuro y apuntó a que los líderes de los Estados miembros tendrán que afrontar "el reto de mirar este presupuesto y preguntarse si es suficiente".

"Todos estamos corriendo una maratón, compitiendo contra Estados Unidos y China, y Europa no puede parar de correr. No sé cuál es la cifra ideal, pero lo que tenemos ahora no es suficiente", dijo Moedas.

Esta propuesta para duplicar el presupuesto europeo destinado a ciencia tendría lugar en un marco temporal, entre 2021 y 2027, en el que el Reino Unido no formaría, previsiblemente, parte del club comunitario.

Lamy reconoció este obstáculo y apuntó a que esperan que, tras el "brexit", se llegue a "algún tipo de acuerdo" con el Reino Unido para establecer una relación similar a la existente con Suiza y Noruega en el campo de la investigación y la ciencia.